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[إشعار] إعلان عن إنهاء وظيفة داخلية في تطبيقات LG Email / LG Keyboard / LG Mobile Switch

11/13/2024
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نود أن نعرب عن جزيل شكرنا لعملائنا الذين أحبوا ودعموا منتجات الهواتف المحمولة من إل جي.

نود أن نعلمكم أنه سيتم إيقاف بعض الوظائف الداخلية لتطبيقات الهواتف المحمولة من إل جي وهي تطبيقات "إل جي بريد إلكتروني" و"إل جي لوحة المفاتيح" و"إل جي محول الهاتف المحمول".

 

·       الوظيفة التي سيتم إيقافها: "دعم حساب جيميل" في تطبيق إل جي بريد إلكتروني

·       النماذج المستهدفة: التطبيقات المدمجة على هواتف إل جي الذكية / الأجهزة اللوحية (باستثناء المنتجات المخصصة للصين)

·       تاريخ الإيقاف: 29/12/2023 الساعة 00:00 [KST، GMT +9]

 

بعد إيقاف الخدمة: يرجى ملاحظة أن الشركة الشريكة قررت إنهاء توفير المعلومات لوظيفة "دعم حساب جيميل" في تطبيق إل جي بريد إلكتروني، وبالتالي لا يمكن استخدامها بعد الآن.

·       الوظيفة التي سيتم إيقافها: "الكتابة اليدوية" في تطبيق إل جي لوحة المفاتيح

·       النماذج المستهدفة: التطبيقات المدمجة على هواتف إل جي الذكية / الأجهزة اللوحية (باستثناء المنتجات المخصصة للصين)

·       تاريخ الإيقاف: 29/12/2023 الساعة 00:00 [KST، GMT +9]

                                

بعد إيقاف الخدمة: يرجى ملاحظة أن الشركة الشريكة قررت إنهاء توفير المعلومات لوظيفة "الكتابة اليدوية" في تطبيق إل جي لوحة المفاتيح، وبالتالي لا يمكن استخدامها بعد الآن.

·       الوظيفة التي سيتم إيقافها: وظيفة "النسخ الاحتياطي التلقائي عبر Google Drive" في تطبيق إل جي محول الهاتف المحمول

·       النماذج المستهدفة: التطبيقات المدمجة على هواتف إل جي الذكية / الأجهزة اللوحية (باستثناء المنتجات المخصصة للصين)

·       تاريخ الإيقاف: 29/12/2023 الساعة 00:00 [KST، GMT +9]
بعد إيقاف الخدمة: يرجى ملاحظة أن الشركة الشريكة قررت إنهاء توفير المعلومات في تطبيق إل جي محول الهاتف المحمول، وبالتالي لا يمكن استخدامها بعد الآن.


ومع ذلك، يمكن إجراء النسخ الاحتياطي للملفات عن طريق نقلها مباشرة.

شكراً لكم!

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