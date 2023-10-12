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إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
شاشة تنحني بمرونة
شاشة مرنة
شاشة واحدة. 20 مستوى انحناء.
مع تلفزيون LG OLED Flex، يمكنك تحويل شاشة التلفزيون من الوضع المسطح بالكامل إلى الوضع المنحني 900R المثير* حتى تصل إلى الانحناء المثالي الذي يغمرك بالكامل في تجربة مشاهدة مذهلة. ما عليك سوى الضغط على زر الانحناء في جهاز التحكم عن بُعد واستكشاف 20 مستوى مختلفًا من الانحناء.
صورة لتلفزيون LG OLED Flex في وضعه المسطح وفي المقدمة جهاز تحكم عن بُعد. ويظهر زر الانحناء مميزًا بلون أخضر.
*لا يتضمن هذا المنتج انحناء ثابتًا ولكن الانحناء فيه قابل للتغيير بمستويات متعددة.واستنادًا إلى اختبارات داخلية، فإن أقصى مستوى للانحناء فيه يشبه الانحناء الموجود في المنتجات ذات الانحناء الثابت بمقياس 900R، وأدنى مستوى للانحناء فيه يشبه الشاشة المسطحة.
*كل الصور لأغراض التوضيح فقط.
متعة الألعاب بأقل تأخير
تعرض شاشة عادية وشاشة سريعة الاستجابة الصورة نفسها من لعبة كرة قدم. ويظهر بوضوح أن الصورة التي تعرضها الشاشة سريعة الاستجابة بواقع 0.1 مللي ثانية أكثر نعومة وواقعية.
*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
لا تدع الانعكاسات
تفسد عليك متعة اللعب
بفضل تقنية مقاومة الانعكاس الفائقة (SAR)، يقلل تلفزيون LG OLED Flex الانعكاسات من الأضواء والأجسام المحيطة والأشخاص المحيطين بنسبة %25 مقارنة بالأجيال السابقة*. وهكذا يمكنك اللعب بظلال أقل تشتيتًا على الشاشة حتى لو كنت في مكان ساطع.
صورة لشخص يلعب على تلفزيون LG OLED Flex. الجانب الأيمن من الشاشة بتقنية SAR وتظهر به رسومات اللعبة فقط. والجانب الأيسر من الشاشة بدون تقنية SAR ويظهر به انعكاس لوجه اللاعب.
*تم تقليل الانعكاسات بنسبة %25 مقارنة بالطراز LG OLED G2 وC2 في أثناء الاختبارات الداخلية.
*صورة المقارنة لأغراض التوضيح فقط.
تلفزيون OLED evo ذاتي الإضاءة
عشاق ألعاب الفيديو يستحقونها
توفر وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بتلفزيون LG OLED evo تباينًا منقطع النظير مع المواضع الداكنة والساطعة. وتأتي الصورة بدقة ألوان بنسبة %100* لإضفاء واقعية حقيقية على رسومات اللعبة، بينما تمنحك الميزات المريحة للعين** الرؤية التي يريدها الفائز.
تظهر ثلاثة من تلفزيونات LG OLED Flex متجاورة وتعرض صورة مجردة سوداء، وصورة مجردة ملونة وصورة موجة زرقاء على شاشاتها.
*لوحة تلفزيون LG OLED معتمدة من Intertek بدقة ألوان %100 وفق مقياس CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
*حجم التدرج اللوني للشاشة (CGV) يكافئ أو يتجاوز حجم التدرج اللوني (CGV) لمساحة ألوان DCI-P3 مثل ما تم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة Intertek.
**تم اعتماد أجهزة تلفزيون LG OLED كشاشات منخفضة الإضاءة الزرقاء بواسطة ®TUV-Eyesafe.
ضبط مخصص
ساعة معركتك
تتكيف معك
اكتشف موضع المشاهدة الأكثر جاذبية. يمكنك ضبط الارتفاع حتى 140 مم، وإمالة الشاشة 10 درجات للأمام أو 5 درجات للخلف. أتريد الانتصار على الأعداء؟ اكتشف المكان الأمثل للانتصار. حان الوقت الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة الأفلام، وخطوة بسيطة تفصلك عن تكييف وضعية جلوسك المريحة.
تجربة مستخدم قابلة للتخصيص
ادخل غرفة التحكم
تظهر لوحة تحكم اللعبة فوق الشاشة بدون التوقف مؤقتًا وتتيح لك تحديد حجم الشاشة المثالي للعبتك. حيث يمكنك رؤية المشاهد بأحجام 27، أو 32، أو 42 بوصة - أيًا كان ما تفضله. تتيح لك ميزة العرض المتعدد تقسيم الشاشة إلى نصفين للعب على نصف ومشاهدة تعليمات اللعبة على النصف الآخر.
*جميع الصور لأغراض التوضيح فقط.
المشاهد والأصوات
التي تلائم لعبتك
تظهر إعدادات اللعبة والصورة والصوت فوق اللعبة في ثلاث صور مختلفة.
يمكن التبديل
بين التلفزيون والكمبيوتر ببساطة
يظهر مركز التبديل في ثلاث صور. أولاً، تظهر قائمة مركز التبديل Switching Hub على شاشة تلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثانية منفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثالثة منظرًا جانبيًا لمنفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex.
*عند استخدام وظيفة محور التبديل Switching Hub، وصّل كل الأجهزة مثل الماوس ولوحة المفاتيح وسماعة رأس أو أذن USB.
*يتم توفير طرف توصيل الكمبيوتر ↔ التلفزيون من نوع USB بشكل منفصل.
اجعل صوتك مسموعًا
صورة لرجل يلعب لعبة على تلفزيون LG OLED Flex. تظهر حول فمه فقاعات صوتية تمثل الكلام الصادر منه.
أصوات تغمر حواسك
في اللعبة
صورة لشخص يشاهد حفلة موسيقية على تلفزيون LG OLED Flex. فقاعات صوتية تمثل الصوت المنبعث من مقدمة التلفزيون.
تصميم لا يُهزَم
ثلاث صور لتلفزيون LG OLED Flex. في الأولى، يظهر تلفزيونان من الأعلى يقفان وجهًا لوجه. والثانية، صورة مقربة للتصميم الدرعي من الأعلى بزاوية. والثالثة، صورة مقربة من الأمام للتصميم الدرعي.
تمنحك أجواء مميزة
صورة لتلفزيون LG OLED Flex من الخلف بإضاءة خضراء. وبالأسفل، صورة مقربة لتصميمات الدرع باللون الأحمر والأرجواني والأزرق والأخضر متجاورة في صف.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
الباركود
-
8806091841568
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1125 x 770 x 455
-
وزن التغليف
-
30.6
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
937 x 614 x 297
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
363 x 297
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
22.6
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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42LX3Q6LA
إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.