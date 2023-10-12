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إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

مميزات

المعرض

المواصفات

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أماكن الشراء

إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

42LX3Q6LA

إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

منظر أمامي بزاوية 45 درجة لتلفزيون Flex يتجه ناحية اليسار بشاشة منحنية بالكامل.

بحث عبر الإنترنت

جائزة CES للابتكار لعام 2023

جائزة CES للابتكار لعام 2023

OLED Flex من LG

أفضل ابتكار*

جائزة CES للابتكار لعام 2023

جائزة CES للابتكار لعام 2023

OLED Flex من LG

حائزة على الجائزة في فئة عرض الفيديو

شعار Red Dot Design.

Red Dot Design

OLED Flex من LG

شعار Red Dot Design.

Red Dot Design

OLED Flex من LG

شعار IF Design.

IF Design

OLED Flex من LG

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يظهر وميض ضوء وسط خلفية سوداء ويصبح خطًا مستقيمًا يمثل تلفزيون LG OLED Flex كما نراه من الأعلى في وضعه المسطح. ثم ينحني الخط، وتتحرك الكاميرا لأسفل لتكشف عن تلفزيون LG OLED Flex.

شاشة تنحني بمرونة

شاشة مرنة

شاشة واحدة. 20 مستوى انحناء.

مع تلفزيون LG OLED Flex، يمكنك تحويل شاشة التلفزيون من الوضع المسطح بالكامل إلى الوضع المنحني 900R المثير* حتى تصل إلى الانحناء المثالي الذي يغمرك بالكامل في تجربة مشاهدة مذهلة. ما عليك سوى الضغط على زر الانحناء في جهاز التحكم عن بُعد واستكشاف 20 مستوى مختلفًا من الانحناء.

صورة لتلفزيون LG OLED Flex في وضعه المسطح وفي المقدمة جهاز تحكم عن بُعد. ويظهر زر الانحناء مميزًا بلون أخضر.

*لا يتضمن هذا المنتج انحناء ثابتًا ولكن الانحناء فيه قابل للتغيير بمستويات متعددة.واستنادًا إلى اختبارات داخلية، فإن أقصى مستوى للانحناء فيه يشبه الانحناء الموجود في المنتجات ذات الانحناء الثابت بمقياس 900R، وأدنى مستوى للانحناء فيه يشبه الشاشة المسطحة.
*كل الصور لأغراض التوضيح فقط.

وقت استجابة بمقدار 0.1 مللي ثانية

متعة الألعاب بأقل تأخير

أضف حركات سريعة إلى ترسانتك بكل جدية بفضل وقت الاستجابة فائق السرعة الذي يبلغ 0.1 مللي ثانية*. اشعر وكأنك بداخل اللعبة مع حركات سريعة الاستجابة في الوقت الفعلي.
اكتشِف المزيد

تعرض شاشة عادية وشاشة سريعة الاستجابة الصورة نفسها من لعبة كرة قدم. ويظهر بوضوح أن الصورة التي تعرضها الشاشة سريعة الاستجابة بواقع 0.1 مللي ثانية أكثر نعومة وواقعية.

*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.

مقاومة انعكاس فائقة

لا تدع الانعكاسات
تفسد عليك متعة اللعب

بفضل تقنية مقاومة الانعكاس الفائقة (SAR)، يقلل تلفزيون LG OLED Flex الانعكاسات من الأضواء والأجسام المحيطة والأشخاص المحيطين بنسبة %25 مقارنة بالأجيال السابقة*. وهكذا يمكنك اللعب بظلال أقل تشتيتًا على الشاشة حتى لو كنت في مكان ساطع.

 

صورة لشخص يلعب على تلفزيون LG OLED Flex. الجانب الأيمن من الشاشة بتقنية SAR وتظهر به رسومات اللعبة فقط. والجانب الأيسر من الشاشة بدون تقنية SAR ويظهر به انعكاس لوجه اللاعب.

*تم تقليل الانعكاسات بنسبة %25 مقارنة بالطراز LG OLED G2 وC2 في أثناء الاختبارات الداخلية.
*صورة المقارنة لأغراض التوضيح فقط.

تلفزيون OLED evo ذاتي الإضاءة

 

عشاق ألعاب الفيديو يستحقونها

توفر وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بتلفزيون LG OLED evo تباينًا منقطع النظير مع المواضع الداكنة والساطعة. وتأتي الصورة بدقة ألوان بنسبة %100* لإضفاء واقعية حقيقية على رسومات اللعبة، بينما تمنحك الميزات المريحة للعين** الرؤية التي يريدها الفائز.

اكتشِف المزيد

تظهر ثلاثة من تلفزيونات LG OLED Flex متجاورة وتعرض صورة مجردة سوداء، وصورة مجردة ملونة وصورة موجة زرقاء على شاشاتها.

*لوحة تلفزيون LG OLED معتمدة من Intertek بدقة ألوان %100 وفق مقياس CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
*حجم التدرج اللوني للشاشة (CGV) يكافئ أو يتجاوز حجم التدرج اللوني (CGV) لمساحة ألوان DCI-P3 مثل ما تم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة Intertek.
**تم اعتماد أجهزة تلفزيون LG OLED كشاشات منخفضة الإضاءة الزرقاء بواسطة ®TUV-Eyesafe.

ضبط مخصص

ساعة معركتك
تتكيف معك

اكتشف موضع المشاهدة الأكثر جاذبية. يمكنك ضبط الارتفاع حتى 140 مم، وإمالة الشاشة 10 درجات للأمام أو 5 درجات للخلف. أتريد الانتصار على الأعداء؟ اكتشف المكان الأمثل للانتصار. حان الوقت الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة الأفلام، وخطوة بسيطة تفصلك عن تكييف وضعية جلوسك المريحة.

Video of LG OLED Flex shown from the front and side as its height adjusts and the screen tilts.

تجربة مستخدم قابلة للتخصيص

ادخل غرفة التحكم

تظهر لوحة تحكم اللعبة فوق الشاشة بدون التوقف مؤقتًا وتتيح لك تحديد حجم الشاشة المثالي للعبتك. حيث يمكنك رؤية المشاهد بأحجام 27، أو 32، أو 42 بوصة ⁠- أيًا كان ما تفضله. تتيح لك ميزة العرض المتعدد تقسيم الشاشة إلى نصفين للعب على نصف ومشاهدة تعليمات اللعبة على النصف الآخر.

Game dashboard shown over the display. The screen size changes following the user's commands.

*جميع الصور لأغراض التوضيح فقط.

مُحسِّن الألعاب

المشاهد والأصوات
التي تلائم لعبتك

باستخدام ميزة تحسين الألعاب (Game Optimizer)، يمكنك التعمق في عناصر التحكم وتطبيق إعدادات اللعبة والصورة والصوت المتقدمة التي من شأنها أن تُشبع رغبة حتى أكثر اللاعبين تميزًا.

تظهر إعدادات اللعبة والصورة والصوت فوق اللعبة في ثلاث صور مختلفة.

توصيل مريح

يمكن التبديل
بين التلفزيون والكمبيوتر ببساطة

يمكنك توصيل الماوس ولوحة المفاتيح وسماعة الرأس والميكروفون مباشرةً بتلفزيون LG OLED Flex واستخدام ملحقاتك بصورة مستمرة في وضع التلفزيون أو الكمبيوتر الشخصي من خلال مركز التبديل Switching Hub.

يظهر مركز التبديل في ثلاث صور. أولاً، تظهر قائمة مركز التبديل Switching Hub على شاشة تلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثانية منفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثالثة منظرًا جانبيًا لمنفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex.

*عند استخدام وظيفة محور التبديل Switching Hub، وصّل كل الأجهزة مثل الماوس ولوحة المفاتيح وسماعة رأس أو أذن USB.
*يتم توفير طرف توصيل الكمبيوتر ↔ التلفزيون من نوع USB بشكل منفصل.

ميكروفون مدمج للألعاب

اجعل صوتك مسموعًا

أصدر أوامرك. يضمن الميكروفون المدمج المزود بميزة إلغاء الصدى أن يكون صوتك مرتفعًا وواضحًا دائمًا - حتى عندما لا ترتدي سماعة رأس.

صورة لرجل يلعب لعبة على تلفزيون LG OLED Flex. تظهر حول فمه فقاعات صوتية تمثل الكلام الصادر منه.

صوت فائق

أصوات تغمر حواسك
في اللعبة

سواء أكان صوت طائرة مقاتلة تحلق في السماء. أو صوت انفجار قريب منك. ستسمع إلى عالم لعبتك يحيط بك بأصواته من كل جانب. فالتلفزيون يتميز بمكبرات صوت موجودة في مقدمته تُخرج صوتًا بقوة 40 وات يجعل الغرفة تهتز من قوته. وتضع تقنية Dolby Atmos الصوت في مساحة واقعية لتجعلك تشعر وكأن الأحداث تدور في الواقع من حولك.

صورة لشخص يشاهد حفلة موسيقية على تلفزيون LG OLED Flex. فقاعات صوتية تمثل الصوت المنبعث من مقدمة التلفزيون.

تصميم درعي

تصميم لا يُهزَم

تلفزيون LG OLED Flex هو درعك في كل لعبة. تستقر الشاشة الرقيقة للغاية، المصممة كدرع لصد خصومك، على ظهر صلب وقوي على شكل المقبض الذي تمسك به وأنت تخوض المعركة.

ثلاث صور لتلفزيون LG OLED Flex. في الأولى، يظهر تلفزيونان من الأعلى يقفان وجهًا لوجه. والثانية، صورة مقربة للتصميم الدرعي من الأعلى بزاوية. والثالثة، صورة مقربة من الأمام للتصميم الدرعي.

إضاءة انصهارية

تمنحك أجواء مميزة

يمكنك تخصيص ألوان الإضاءة الخلفية من خلال اكتشاف 5 أوضاع للإضاءة واختيار اللون الذي يلائم مزاجك في اللعب. ومن خلال ميزة مزامنة الصوت، تتحرك المؤثرات مع الصوت، وهو ما يجعل الانفجارات العملاقة أكثر دراماتيكية. أما ميزة مزامنة الفيديو، فتغمرك في عالم ألعابك من خلال مزامنة الرسومات.

صورة لتلفزيون LG OLED Flex من الخلف بإضاءة خضراء. وبالأسفل، صورة مقربة لتصميمات الدرع باللون الأحمر والأرجواني والأزرق والأخضر متجاورة في صف.

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806091841568

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للترقية 4K

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1125 x 770 x 455

وزن التغليف

30.6

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

937 x 614 x 297

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

363 x 297

وزن التلفزيون مع حامل

22.6

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

يعمل مع Apple HomeKit

نعم

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منظر أمامي بزاوية 45 درجة لتلفزيون Flex يتجه ناحية اليسار بشاشة منحنية بالكامل.

42LX3Q6LA

إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

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