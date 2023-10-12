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تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.
*الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
*راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.
*تقنية HDR10 Pro ليست تنسيقًا. إنها التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان من LG والذي ينطبق إطارًا بإطار على محتوى HDR10.
استمتع بتجربة مشاهدة معزَّزة
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
تظهر شاشة تعرض صورة غابة تتغير درجة السطوع فيها حسب البيئة المحيطة.
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
المساعِدات الذكية والاتصال
The logo of Apple AirPlay The logo of works with Apple Home The logo of works with Matter
*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
FILMMAKER MODE™
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
تتوفر كل الإعدادات التي تحتاج إليها للاستمتاع بتجربة لعب مثالية في مكان واحد. تتيح لك لوحة تحكم اللعبة Game Dashboard تغيير الإعدادات الحالية لنوع اللعبة بسرعة.
HGiG
تُعد LG شريكًا لبعض الشركات الكبيرة في صناعة الألعاب، ما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR في تجربة لعب غامرة.
الألعاب السحابية
احصل على وصول موسع إلى ألعابك المفضلة باستخدام التوافق مع الألعاب السحابية من خلال GeForce NOW.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1250 x 760 x 144
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
13.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1111 x 645 x 80.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1111 x 711 x 287
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
939 x 296
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
9.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
9.7
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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50UR73006LA
تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.