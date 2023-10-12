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تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.

مميزات

المعرض

المواصفات

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أماكن الشراء

تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.

50UR73006LA

تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.

منظر أمامي لتلفاز فائق الوضوح من LG

*الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
*راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.

صورة الطبيعة مع جبل صخري بمواجهة بعضهما البعض من أعلى وأسفل ويظهر التباين والتفاصيل.

شاهد أدق التفاصيل

تلفاز LG فائق الوضوح بتقنية HDR10 Pro يجلب مستويات أعلى من السطوع لتقديم تفاصيل ملونة وبارزة مفعمة بالحيوية.

*تقنية HDR10 Pro ليست تنسيقًا. إنها التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان من LG والذي ينطبق إطارًا بإطار على محتوى HDR10.

معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس

استمتع بتجربة مشاهدة معزَّزة

يعمل معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين أداء جهاز التلفاز فائق الوضوح من LG لتنعم بتجربة مشاهدة غامرة.
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طراز UR80 بقياس 86 بوصة.
جودة صورة مقارنة لمنظر طبيعي بين محتوى ليس بدقة 4K ومحتوى بدقة 4K بعد رفع المستوى.

إعادة تعريف نطاق الدقة 4K

شاهد محتوى بدقة 4K دون أن يكون مصنوعًا بها على شاشات كبيرة فائقة الوضوح لتستمتع بالوضوح والدقة في كل لحظة.

*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.

التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

تضمن ميزة التحكم في السطوح بالذكاء الاصطناعي الوصول لمستوى سطوع مثالي في أي مكان يوُضع فيه التلفاز، وذلك من خلال مهايأة السطوع حسب شدة الإضاءة المحيطة.

تظهر شاشة تعرض صورة غابة تتغير درجة السطوع فيها حسب البيئة المحيطة.

تلفاز فائق الوضوح مثبت على الجدار وراء منضدة بنمط بوذي.

انظر التلفاز فائق الوضوح بنطاق جديد تمامًا

جرّب محتواك المفضل عن قرب مع تلفاز فائق الحجم والوضوح بدقة 4K.

الكاميرا الذكية من LG

بفضل سهولة تركيب التلفاز والتصميم النحيف، تجعل وظيفة الكاميرا الذكية من LG إجراء الاجتماعات الافتراضية عن بُعد غاية في السهولة على الشاشة الكبيرة.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.

المساعِدات الذكية والاتصال

يرتقي التلفاز فائق الوضوح من LG بالراحة إلى مستوى جديد بدعم من Apple AirPlay وHomeKit وMatter. راقب الأجهزة المتصلة بشكل مريح واطلع على المعلومات بشكل شبه فوري بصوتك.

The logo of Apple AirPlay The logo of works with Apple Home The logo of works with Matter

*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

صورة يظهر فيها شخصان يشاهدان عرضًا على شاشة تلفاز UHD من LG.

انغماس في المنزل مثل السينما

شاهد ما تفضله بدقة 4K واستمتع بتجربة عرض مذهلة تشبه العروض السينمائية.

FILMMAKER MODE™

استمتع بالأفلام كما أراد المخرج لها، بدون تعديلات في القوام أو الإعدادات البصرية الأخرى في الفيلم.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

هذه هي شعارات منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مع مشاهد مصورة مطابقة ناحية اليمين إلى كل شعار. توجد ملصقات لمسلسل Wednesday من Netflix وTED LASSO من Apple TV وThe rings of power من PRIME VIDEO.

الترفيه

قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب

استمتع بمشاهدة المحتوى الذي تفضله بسهولة عبر أكبر منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مباشرة على جهاز التلفاز فائق الوضوح من LG.

* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

الألعاب من الفئة الأولى تبدأ هنا

اجعل تجربتك مختلفة مع ممارسة ألعاب سريعة وسلسة واشعر كأنك منغمس فعليًا في اللعبة.

مُحسِّن الألعاب

HGiG

اللعبة السحابية

مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم

تتوفر كل الإعدادات التي تحتاج إليها للاستمتاع بتجربة لعب مثالية في مكان واحد. تتيح لك لوحة تحكم اللعبة Game Dashboard تغيير الإعدادات الحالية لنوع اللعبة بسرعة.

HGiG

تُعد LG شريكًا لبعض الشركات الكبيرة في صناعة الألعاب، ما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR في تجربة لعب غامرة.

الألعاب السحابية

احصل على وصول موسع إلى ألعابك المفضلة باستخدام التوافق مع الألعاب السحابية من خلال GeForce NOW.

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.

صندوق تغليف التلفاز فائق الوضوح من LG مُعاد استخدامه كزهرية ورد.

الاستدامة

يحافظ على البيئة

يأتي التلفاز فائق الوضوح من LG في عبوة تغليف ذات تصميم جديد باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.

      طباعة

      المواصفات الرئيسية

      نوع العرض

      4K UHD

      معدل التحديث

      60Hz أساسي

      معالج الصور

      ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

      HDR (نطاق ديناميكي عالي)

      HDR10 / HLG

      كل المواصفات

      الصورة (المعالجة)

      معالج الصور

      ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

      ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

      نعم

      ترقية الذكاء الاصطناعي

      4K ترقية

      رسم خرائط النغمة الديناميكية

      نعم

      وضع المخرح

      نعم

      النطاق الديناميكي العالي(HDR)

      HDR10 / HLG

      وضع الصورة

      9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

      إمكانية الوصول

      تدرج الرمادي

      نعم

      تباين عالي

      نعم

      عكس الألوان

      نعم

      صوتي

      مشاركة وضع الصوت

      نعم

      ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

      نعم

      صوت الذكاء الاصطناعي

      صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

      ترميز الصوت

      AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

      مخرج الصوت

      20 واط

      البلوتوث المحيطي المستعد

      نعم (2 طريقة تشغيل)

      صوت واضح برو

      نعم

      مزامنة صوت LG

      نعم

      إخراج الصوت في وقت واحد

      نعم

      اتجاه مكبر الصوت

      إطلاق سفلي

      نظام السماعة

      2.0 قناة

      الاتصال

      دعم البلوتوث

      نعم (v 5.0)

      مدخل Ethernet

      1ea

      قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

      eARC (HDMI 2)

      مدخل HDMI

      ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)

      إدخال RF (هوائي/كابل)

      منفذان

      الربط البسيط (HDMI CEC)

      نعم

      (الصوت الرقمي البصري خارج)

      1ea

      مدخلات USB

      منفذان (V 2.0)

      واي فاي

      نعم (Wi-Fi 5)

      الأبعاد والأوزان

      أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

      ‎1250 x 760 x 144 ‎

      وزن العبوة (من الخارج)

      ‎13.2 ‎

      أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

      ‎1111 x 645 x 80.5 ‎

      أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

      ‎1111 x 711 x 287 ‎

      حامل التلفزيون (العرض x العمق)

      ‎939 x 296 ‎

      وزن التلفزيون بدون حامل

      ‎9.6 ‎

      وزن التلفزيون مع حامل

      ‎9.7 ‎

      الألعاب

      Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

      نعم

      مُحسّن اللعبة

      نعم (لوحة معلومات الألعاب)

      وضع HGIG

      نعم

      صورة (عرض)

      دقة العرض

      4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

      نوع الإضاءة الخلفية

      مباشر

      نوع العرض

      4K UHD

      معدل التحديث

      60Hz أساسي

      تلفزيون ذكي

      إعدادات العائلة

      نعم

      متصفح الويب الكامل

      نعم

      التمييز الصوتي الذكي

      نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

      ريموت تحكم سحري

      مدمج

      نظام التشغيل (OS)

      Webos 23

      شارك غرفة إلى غرفة

      نعم (المتلقي)

      تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

      نعم (LG Thinq)

      تنبيه رياضي

      نعم

      ThinQ

      نعم

      كاميرا USB متوافقة

      نعم

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      منظر أمامي لتلفاز فائق الوضوح من LG

      50UR73006LA

      تلفاز UR73 الذكي فائق الوضوح من LG مقاس 50 بوصة بدقة 4K لعام 2023.