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التقاء تقنية Quantum Dot مع تقنية NanoCell
شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
جرب ألوان هذا العالم الرائعة بفضل القوة المشتركة لتقنيتي Quantum Dot وNanoCell.
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. تتضمن نفس الصور لفراشة زرقاء تمتص العسل على زهرة وردية اللون. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية.
تعتيم احترافي
تستخدم تقنية QNED من إل جي للتعتيم خوارزميات التعلم العميق لتعيين وإرسال معلومات الأشياء إلى كتل تعتيم الإضاءة الخلفية، مما يؤدي إلى إنشاء صور طبيعية أكثر وضوحًا مع الحد من تأثير الهالة.
معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
نقوم بإعادة تشكيل تجربة المشاهدة الخاصة بك
يستخدم معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لتقديم تجربة مشاهدة محسنة.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مثالية أقرب من أي وقت مضى بفضل تقنية AI Picture Pro. تعمل ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين التباين والدقة للحصول على التفاصيل المثلى، بينما تعمل ميزة تحسين تأثير المقدمة / الخلفية والحيوية الديناميكية على زيادة عمق المجال والتعبير اللوني إلى أقصى حد للحصول على صور مذهلة ومفعمة بالحيوية.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
يتعرف المعالج على الأصوات والمؤثرات الصوتية وترددات الصوت، مما يسمح له بتحسين الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تشاهده للحصول على صوت مكاني غامر بفضل استخدام التعلم العميق من نقاط البيانات الصوتية.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
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اتصال ومساعد ذكي
يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.
التنبيهات الرياضية
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
ملف التعريف الخاص بي
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.
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مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.
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مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
الألعاب السحابية
مشهد يظهر به ثلاثة أجهزة تلفزيون. يظهر في منتصف الشاشة شعارين موضوعين بشكل قطري - شعار GeFORCE NOW من انفيديا وشعار ستاديا. يظهر على التلفزيون الأيسر سبليتاج وعلى التلفزيون الأيمن سايبربانك 2077.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر مدير الألعاب ولوحة الألعاب على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
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