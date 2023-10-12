*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.

*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.

*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.

*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.