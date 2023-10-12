إل جي UHD 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة 70, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, HDR10, HGiG.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.

*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.