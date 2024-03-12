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LG UHD 4K Smart TV 65 inch+LG Top Fridge, Smart Inverter, 379L
*تقنية HDR10 Pro ليست تنسيقًا. إنها التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان من LG والذي ينطبق إطارًا بإطار على محتوى HDR10.
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
-
تلفزيون UHD الذكي 4K، مقاس 65 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت، HDR10 Pro، 4K Upscaling، سلسلة UR73
-
CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة
-
غسالة صحون, 14 مكان , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر , واي فاي
-
ثلاجة بمجمدة علوية لون بلاتين فضي مع ضاغط بعاكس ذكي
-
فرن ميكرويف | 56 لتر | NeoChef | Black STS | تشخيص ذكي | عاكس الذكي
-
سعة 15 كجم، تحميل أمامي، لون فضي بلاتيني، تقنية البخار، محرك الدفع المباشر العاكس، تنظيف سريع
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1446 x 834 x 80.8 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎16.8 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 960 x 164
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
23.8
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1446 x 834 x 80.8
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1446 x 905 x 341
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1319 x 352
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
16.8
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
17.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 200 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الملحقات الأساسية
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
الفوهات
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.6
الباركود
-
الباركود
-
8806087076363
الميزات (أكثر نظافة)
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
أداء (أنظف)
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
كل المواصفات
الشكل
-
الألوان
-
الفضة البلاتينية 3
-
مؤشرات الحالة
-
لا
-
مؤشر الوقت المتبقي
-
LED
-
مادة الأنبوب
-
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
-
إجمالي إعدادات المكان
-
14
-
نوع شاشة العرض
-
LED
-
نوع التركيب
-
حامل حر
-
نوع اللوحة
-
التحكم الأمامي
دورة / خيار
-
تلقائي
-
نعم
-
إلغاء
-
نعم
-
قفل التحكم
-
نعم
-
تأجيل البدء
-
نعم
-
رقيق
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
منطقة مزدوجة
-
نعم
-
البيئة
-
نعم
-
موفر الطاقة
-
نعم
-
سريع
-
نعم
-
جفاف أكثر
-
نعم
-
نصف حمولة
-
نعم
-
ثقيل
-
لا
-
درجة حرارة مرتفعة
-
نعم
-
مكثف
-
نعم
-
تنظيف الآلة
-
تنظيف الآلة (بدون بخار)
-
عادي
-
لا
-
عدد الخيارات
-
7
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
-
9
-
فرد الملابس
-
لا
-
شطف
-
نعم
-
بخار
-
لا
-
تيربو
-
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
-
ساق قابلة للتعديل (مم)
-
30
-
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
680 x 890 x 665
-
وزن التغليف (كجم)
-
55
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
600 x 850 x 600
-
وزن المنتج (كجم)
-
51
أداء الطاقة/المياه
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
-
41
-
وقت الدورة
-
229
-
اكسبرس وقت الدورة
-
38
-
فئة انبعاث الضوضاء
-
B
-
وقت دورة توربو
-
59
-
استهلاك المياه (L)
-
9.5
المزايا الرئيسية
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
-
نعم
-
علاج مضاد للبكتيريا
-
نعم
-
أكوا ستوب
-
نعم
-
موزع المنظفات ومساعد الشطف
-
نعم
-
DirectDrive Motor™
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
عدد أذرع الرش
-
3
-
QuadWash™
-
نعم
-
نظام الغسيل SenseClean
-
نعم
-
Smart Rack+™
-
نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)
-
مستشعر التربة (التعكر)
-
نعم
-
TrueSteam™
-
لا
-
نظام الغسيل Vario
-
نعم
-
مطهر المياه
-
نعم
الطاقة/التقديرات
-
التكرار (هرتز)
-
50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (واط)
-
1600-1800 واط
-
مزوّد الطاقة (فولط)
-
220-240 فولت~
ميزات الرف
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
-
نعم (قابل للتعديل)
-
سلال أدوات المائدة
-
لا
التقنية الذكية
-
NFC
-
لا
-
رعاية العملاء الاستباقية
-
لا
-
جهاز التحكم عن بعد
-
لا
-
مراقبة عن بُعد
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
‎860 x 1840 x 730 ‎
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
باب داخل باب
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
P/S3
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
لا
-
صانع الثلج الآلي
-
لا
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
-
نعم
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
تثبيت علوي
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
5.2
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
14.8
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
26
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
148
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
418
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
592
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
580
-
عمق دون مقبض (مم)
-
700
-
وزن التغليف (كجم)
-
98
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
860 x 1840 x 730
-
وزن المنتج (كجم)
-
88
الميزات
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
1
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
P/S3
الأداء
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
نعم
-
Fresh 0 Zone
-
لا
-
Hygiene Fresh
-
لا
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
لا
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض
-
نوع التحكم
-
لمسي زجاجي
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1200
التصميم / التشطيب
-
نوع فتح الباب
-
دوار جانبي
-
اللون الخارجي
-
فضي
ميزات فرن ميكروويف
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1200
-
سعة الفرن (لتر)
-
56
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
406
الملحقات
-
وعاء البخار (ea)
-
لا
المواصفات الأساسية
-
اللون الخارجي
-
فضي
-
سعة الفرن (لتر)
-
56
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
15
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
9
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
15
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
النوع
-
غسالة كومبو
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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