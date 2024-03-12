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LG UHD 4K Smart TV 65 inch+LG Top Fridge, Smart Inverter, 379L

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

LG UHD 4K Smart TV 65 inch+LG Top Fridge, Smart Inverter, 379L

65UR73006L.LT22CBB

LG UHD 4K Smart TV 65 inch+LG Top Fridge, Smart Inverter, 379L

Products in this Bundle: 6
Front View with in-screen and logo

65UR73006LA

تلفزيون UHD الذكي 4K، مقاس 65 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت، HDR10 Pro، 4K Upscaling، سلسلة UR73
مكنسة كهربائية من إل جي A9K Core

A9K-CORE

CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة

Front view

DFC415FPE

غسالة صحون, 14 مكان , اللون فضي بلاتيني , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر , واي فاي

LT22CBBSIN

ثلاجة بمجمدة علوية لون بلاتين فضي مع ضاغط بعاكس ذكي
ميكروويف إل جي MS5696HIT

MS5696HIT

فرن ميكرويف | 56 لتر | NeoChef | Black STS | تشخيص ذكي | عاكس الذكي
WS1508XMT

WS1508XMT

سعة 15 كجم، تحميل أمامي، لون فضي بلاتيني، تقنية البخار، محرك الدفع المباشر العاكس، تنظيف سريع
صورة الطبيعة مع جبل صخري بمواجهة بعضهما البعض من أعلى وأسفل ويظهر التباين والتفاصيل.

شاهد أدق التفاصيل

تلفاز LG فائق الوضوح بتقنية HDR10 Pro يجلب مستويات أعلى من السطوع لتقديم تفاصيل ملونة وبارزة مفعمة بالحيوية.

*تقنية HDR10 Pro ليست تنسيقًا. إنها التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان من LG والذي ينطبق إطارًا بإطار على محتوى HDR10.

تبريد سريع ومتساوي
Multi Air Flow

تبريد سريع ومتساوي

يتم تزويد هواء التبريد في كل ركن من أركان الثلاجة مع فتحات تهوية متعددة لهواء التبريد.
Vivace

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

تصاميم فخمة تستحق الشريك المثالي

تصاميم فخمة تستحق الشريك المثالي

 

تفهَّم أبعاد الفخامة لإضافة لمسة من الأناقة إلى مطبخك.

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

شفط قوي لتنظيف عميق

شفط قوي لتنظيف أكثر اكتمالاً

يدور محرك العاكس الذكي الخالي من الفرشاة بسرعة عالية لتوليد شفط قوي يمكنه رفع جزيئات الأوساخ بسهولة.
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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1446 x 834 x 80.8 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;16.8 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 960 x 164 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎23.8 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1446 x 834 x 80.8 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1446 x 905 x 341 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1319 x 352 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎16.8 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎17.1 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 200 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ريموت تحكم سحري

مدمج

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

الملخص

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Dimension (mm)

core
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الملحقات الأساسية

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

فرشاة التنظيف

نعم

الفوهات

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

فوهة الفراش

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الممسحة

لا

أدوات وملحقات أخرى

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

أداة متعددة الزوايا

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

فلتر عادم إضافي

لا

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.6

الباركود

الباركود

8806087076363

الميزات (أكثر نظافة)

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

محرك محوّل ذكي

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

مؤشر حالة البطارية

نعم

أداء (أنظف)

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

طباعة

كل المواصفات

الشكل

الألوان

الفضة البلاتينية 3

مؤشرات الحالة

لا

مؤشر الوقت المتبقي

LED

مادة الأنبوب

فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

إجمالي إعدادات المكان

14

نوع شاشة العرض

LED

نوع التركيب

حامل حر

نوع اللوحة

التحكم الأمامي

دورة / خيار

تلقائي

نعم

إلغاء

نعم

قفل التحكم

نعم

تأجيل البدء

نعم

رقيق

نعم

تنزيل الدورة

نعم

منطقة مزدوجة

نعم

البيئة

نعم

موفر الطاقة

نعم

سريع

نعم

جفاف أكثر

نعم

نصف حمولة

نعم

ثقيل

لا

درجة حرارة مرتفعة

نعم

مكثف

نعم

تنظيف الآلة

تنظيف الآلة (بدون بخار)

عادي

لا

عدد الخيارات

7

عدد دورات الغسيل (البرنامج)

9

فرد الملابس

لا

شطف

نعم

بخار

لا

تيربو

نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

ساق قابلة للتعديل (مم)

30

أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎680 x 890 x 665 ‎

وزن التغليف (كجم)

55

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎600 x 850 x 600 ‎

وزن المنتج (كجم)

51

أداء الطاقة/المياه

مستوى الضوضاء (ديسيبل)

41

وقت الدورة

229

اكسبرس وقت الدورة

38

فئة انبعاث الضوضاء

B

وقت دورة توربو

59

استهلاك المياه (L)

9.5

المزايا الرئيسية

باب يفتح أوتوماتيكيًا

نعم

علاج مضاد للبكتيريا

نعم

أكوا ستوب

نعم

موزع المنظفات ومساعد الشطف

نعم

DirectDrive Motor™

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

عدد أذرع الرش

3

QuadWash™

نعم

نظام الغسيل SenseClean

نعم

Smart Rack+™

نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)

مستشعر التربة (التعكر)

نعم

TrueSteam™‎

لا

نظام الغسيل Vario

نعم

مطهر المياه

نعم

الطاقة/التقديرات

التكرار (هرتز)

50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (واط)

1600-1800 واط

مزوّد الطاقة (فولط)

220-240 فولت~

ميزات الرف

رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

نعم (قابل للتعديل)

سلال أدوات المائدة

لا

التقنية الذكية

NFC

لا

رعاية العملاء الاستباقية

لا

جهاز التحكم عن بعد

لا

مراقبة عن بُعد

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

&lrm;860 x 1840 x 730 &lrm;

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

باب داخل باب

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

محضر الثلج_يدوي (متحرك)

نعم

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

تثبيت علوي

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

5.2

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

14.8

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

26

فريزر حجم التخزين (لتر)

148

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

418

إجمالي حجم التخزين (لتر)

592

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

580

عمق دون مقبض (مم)

700

وزن التغليف (كجم)

98

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎860 x 1840 x 730 ‎

وزن المنتج (كجم)

88

الميزات

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

1

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

نعم

Fresh 0 Zone

لا

Hygiene Fresh

لا

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

الملخص

طباعة
السعة
56 لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
34.5x49.5x61 CM
التكنولوجيا الرئيسية
Even Heating
ميزة إضافية
Even Defrosting

كل المواصفات

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض

نوع التحكم

لمسي زجاجي

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1200

التصميم / التشطيب

نوع فتح الباب

دوار جانبي

اللون الخارجي

فضي

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1200

سعة الفرن (لتر)

56

حجم القرص الدوار (مم)

406

الملحقات

وعاء البخار (ea)

لا

المواصفات الأساسية

اللون الخارجي

فضي

سعة الفرن (لتر)

56

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ws1508xmt
السعة
15 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
645x770x940
التكنولوجيا الرئيسية
™Smart Diagnosis
ميزة إضافية
محرك الدفع المباشر ذو العاكس

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

9

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

النوع

غسالة كومبو

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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