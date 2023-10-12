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تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 70 بوصة من السلسلة 75، معالج رباعي النواة، HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط، الريموت السحري والذكاء الاصطناعي بالعربية
تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 70 بوصة من السلسلة 75، معالج رباعي النواة، HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط، الريموت السحري والذكاء الاصطناعي بالعربية
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1705 x 1075 x 228
-
وزن التغليف
-
39.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1578 x 913 x 91.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1578 x 984 x 299
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1497 x 299
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
30.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
31.4
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
600 x 400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
صوت واضح
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
نعم
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