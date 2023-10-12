عندما تحاول تذكر ذلك الفيلم، الذي يقوم ببطولته ذلك الممثل، والذي تدور قصته عن... من الأفضل - على الأرجح - أن تطلب من LG AI TV أن يملأ الفراغات التي بين السطور. اطلب منه أن يعثر لك على فيلم، أو برنامج تلفزيوني، أو حتى مادة ما على موقع Youtube، ثم أخبره أن يقوم بتشغيل وضع السينما بحيث تحظى بأفضل تجربة ممكنة. وستكون قد بدأت في تناول الفشار بأسرع ما يمكن.

