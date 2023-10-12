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*تمت محاكاة صور الشاشة.
هل ترغب في تغيير القناة؟ اطلب مني القيام بذلك.
هل ترى أزرار القنوات هذه على جهاز التحكم عن بُعد؟ لم تعُد بحاجة إليها من الآن. اضغط فحسب على زر الأمر الصوتي واطلب من LG AI TV القيام بهذه المهمة — إنها مفاتيح تحكم أساسية متقنة الصنع مثل تلك. هل أصبحت الحياة أكثر سهولة؟
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل تحتاج إلى رفع مستوى الصوت؟ اطلب مني القيام بذلك.
تخيلي أن أغنتيك المفضلة تُعرَض على التلفزيون بينما تغسلين الأطباق، لكن مستوى الصوت منخفض للغاية. تجفيف يديكِ ثم رفع مستوى الصوت بأصابعكِ سوف يستغرق وقتًا أكثر من اللازم — يجب أن تلحقي بالأغنية! لا تقلقي، فتلفزيون LG AI TV سيأتي إليك لينقذكِ من هذه الورطة. ما عليكِ سوى أن تطلبي منه أن يرفع مستوى الصوت، ثم بعد ذلك انطلقي في إمتاع عائلتكِ بصوتك.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل تحاول العثور على فيلم؟ اطلب مني البحث عنه.
عندما تحاول تذكر ذلك الفيلم، الذي يقوم ببطولته ذلك الممثل، والذي تدور قصته عن... من الأفضل - على الأرجح - أن تطلب من LG AI TV أن يملأ الفراغات التي بين السطور. اطلب منه أن يعثر لك على فيلم، أو برنامج تلفزيوني، أو حتى مادة ما على موقع Youtube، ثم أخبره أن يقوم بتشغيل وضع السينما بحيث تحظى بأفضل تجربة ممكنة. وستكون قد بدأت في تناول الفشار بأسرع ما يمكن.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل أنت بحالة مزاجية للاستماع لبعض الأغاني؟ اطلب مني تشغيلها.
وبالنسبة لتلك الأوقات حين تحتاج إلى أن تهدئ أعصابك، أو تكون لديك رغبة ملحة لا فكاك منها للرقص، أو ببساطة تكون بحاجة إلى التركيز على عملك، فإن تلفزيون LG AI TV يتولى المهمة بالنيابة عن. اطلب العثور على أغنية في قائمة التشغيل الخاصة بك، أو طرح اقتراح موسيقي جديد، أو حتى تحديد موعد لإيقاف تشغيل التلفزيون من تلقاء نفسه.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل تريد مشاهدة شيء ما؟ اطلب مني مقترحات.
لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن ما ترغب في مشاهدته؟ لا تعلم ما الذي ترغب في الاستماع إليه؟ تلفزيون LG AI TV متاح لك لتقديم المساعدة. فهو على الأرجح، عبر تعلّمه لعاداتك، يعلم ما ترغب فيه أكثر من معرفتك به، ومن ثمّ اطلب منه اقتراحًا... وما عليك إلا الاسترخاء.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل تريد تحضير الطعام المعروض على التلفاز؟ اطلب مني الوصفة.
هل ظهور الطعام على التلفزيون يجعلك تشعر بالجوع، أم يوقظ مكان جميل هاجس الرغبة في السفر في رأسك؟ يمكنك إشباع فضولك بالاستعانة بتلفزيون LG AI TV، وكل ما عليك القيام به هو أن تطرح الأسئلة حول المحتوى الظاهر على الشاشة. فلديه على الأرجح الإجابات المنشودة.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل أنت بصدد البحث عن تمرين رياضي جديد؟ اطلب مني العثور عليه.
إعداد جهاز، العثور على دليل تمرين رياضي، إجراء تمارين الإطالة. يمكن أن تبدأ صعوبة التمارين الرياضية المنزلية حتى قبل أن تبدأ في ممارستها. اترك تلفزيون LG AI TV يضفي عليها مزيدًا من السهولة. اطلب مقطع فيديو تمرين رياضي جديد وسوف يعثر لك عليه بسرعة أكبر من سرعتك عندما تمارس تمارين الضغط.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.
هل تخطط لرحلة في الهواء الطلق؟ اسأل عن حالة الطقس.
إذا انتابتك فجأة رغبة غارمة في التخطيط لرحلة، فإن تلفزيون LG AI TV يمكن أن يكون مثل مذيع نشرة أخبارك الشخصي الخاص. اطلب نشرة الطقس - حتى إذا كنت تشاهد محتوى ما — وسوف تحصل على المعلومات بسرعة. بل يمكنك كذلك طرح أسئلة المتابعة وسوف يعرف تلفزيون LG AI TV بالبداهة ما تحتاج إليه، ثم سيقدم التفاصيل.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.