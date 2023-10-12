We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون OLED مقاس 65 بوصة بدقة 4K من السلسلة A1 من إل جي، تلفزيون OLED ذاتي الإضاءة، معالج a7 من الجيل الرابع يعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 4K، لون أسود مثالي وألوان مثالية
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج 4K ألفا 7 الجيل الرابع
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
معالج 4K ألفا 7 الجيل الرابع
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
وزن التغليف
-
31
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1449 x 830 x 46.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1449 x 891 x 271
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1124 x 271
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
23.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
24
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
صوت واضح
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
المعرض الفني
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.