تماشيًا مع مبادرة LG للحفاظ على البيئة، صُنِعت تليفزيونات OLED لتكون صديقة للبيئة، حيث حصلت هذه التليفزيونات على شهادة SGS. صُنِعت هذه التليفزيونات بأجزاء أقل وبدون استخدام مواد خطرة مثل معدن الكاديوم (Cd) وفوسفيد الإنديوم (InP)، وتم تعبئتها وتغليفها على نحو ملائم لوصولها إليك بأمان فحسب باستخدام صندوق من الكرتون القابل لإعادة التدوير. تقلِّل كفاءتها في استهلاك الطاقة من تلوث الهواء داخل المنزل أثناء المشاهدة، فضلاً عن أنّها تتميّز بمعدل تدوير عالٍ عندما يحين وقت التخلّص منها.

