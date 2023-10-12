We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط. برجاء العودة لمعرض الصور أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
صورة رائعة على الشاشة
من قلب الظلام الدامس ينبثق النور.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
جمال يذهل العقول
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
ظلام باهر، أضواء ساطعة
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تفاصيل تحددها درجات الألوان
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
صوت واقعي كما لو كنت في المشهد
أشخاص يجلسون على أريكة يشاهدون حفلة موسيقية مع ظهور فقاعات تصور الصوت من حولهم.
التلفزيون فقط لأجلك
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
**قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
***قد يختلف توافر الأوامر الصوتية حسب الأجهزة والدول
الحد الأدنى من العرض.
"مشهد ليلي لتلفزيون OLED CS من إل جي على خزانة في غرفة ذات إضاءة دافئة. مظهر يوضح تلفزيون OLED CS من إل جي بزاوية في مساحة رمادية بالكامل مع ظهور صورة لقمم الجبال على الشاشة. مظهر يوضح تلفزيون OLED CS من إل جي في مساحة معيشة ذات لون بني مع ديكورات أنيقة. مظهر يوضح تلفزيون OLED CS من إل جي في غرفة مشرقة جيدة التهوية مع ظهور زخارف ونباتات الصبار بالغرفة."
*تدعم طرازات 65CS و55CS حامل المعرض.
الآن، أنت الشخصية الرئيسية
رجل يجلس على الأريكة يشاهد أحد أفلام الحركة مع ظهور فقاعة ضخمة حوله وحول التلفزيون تصور الانغماس في الفيلم
جميع مفضلاتك في مكان واحد
الاستعداد لليالي السينمائية. جميع الإعدادات التي توفر تجربة مشاهدة غامرة. تطبيقات بث متوافرة تمنحك قدرة البحث عن أي شيء ترغب في مشاهدته تقريبًا. مع منصة نتفليكس1, أمازون برايم2, وأبل تي في +3, plus قنوات إل جي4, عرض ما هو مثير دائماً.
ملصق سرقة الأموال من نتفليكس، عجلة الوقت من برايم فيديو، شاهد على أبل تي في بلس.
*قد يختلف توافر المحتوى والتطبيق حسب الدولة أو المنطقة.
**يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
آلة رابحة قوية
شخصان يجلسان على الأريكة ويلعبان لعبة سباق باستخدام وحدة تحكم وتلفزيون OLED G2 من إل جي في غرفة المعيشة
*تعد VRR ضمن مواصفات HDMI 2.1 المعتمدة.
الدوري الجديد للألعاب
في مشهد من سايبر بانك 2077 معروض على شاشة OLED من إل جي، يسير المشغل عبر شارع مضاء بالنيون على دراجة نارية
*يتم عرض 65G2 فقط في الصورة لأغراض المثال. تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.
**يوضع ملصق البصمة "تقليل ثاني أكسيد الكربون" على طرازي 65G2 و65C2. تتميز جميع طرازات G2 وC2 الأخرى بملصق "تم قياس ثاني أكسيد الكربون".
1. يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
2. Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
3. يلزم وجود اشتراك في Apple TV+. Apple وشعار Apple وApple TV هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
4. قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.