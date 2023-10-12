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تلفزيون إل جي OLED evo G3 بدقة 4K مقاس 65 بوصة 2023
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
تلفزيون LG OLED evo. التلفزيون الرائد في العقد الأخير.
صورة تعرض الميزات الرئيسية لتلفزيون LG OLED evo G3 على خلفية سوداء مع شاشة عرض للألعاب النارية باللونين الوردي والأرجواني. يُظهر الانعكاس الوردي من شاشة عرض الألعاب النارية على الأرض عبارة "OLED evo". داخل الصورة، صورة معالج α9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) بدقة 4K من الجيل السادس تُظهر الشريحة منتصبة أمام صورة مشهد بحيرة تتم إعادة تصميمها باستخدام تقنية المعالجة. صورة ميزة التعزيز الأقصى للسطوع (Brightness Booster Max) تُظهر نمرًا بتباين عميق ودرجات ساطعة للون الأبيض. صورة ضمان اللوحة لمدة 5 سنوات تُظهر شعار ضمان OLED G3 المتميز مع شاشة العرض في الخلفية. صورة التصميم النحيف المتكامل على الجدار تُظهر تلفزيون LG OLED evo G3 ينساب على الجدار في مساحة معيشة صناعية رمادية اللون.
**تنطبق زيادة السطوع بنسبة 70% على طرازات 55/65/75 G3.
***تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
عقد من التطوّر الجوهري
رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي
يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.
صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.
تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية
تحسِّن ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية الصور من خلال إجراء عملية تحسين تبرز التباين في المناطق منخفضة التدرج اللوني، وتزيد من سطوع المناطق ذات التدرجات اللونية المتوسطة، وتضفي لمسات تفصيلية معبرة للأجزاء فائقة التدرج اللوني.
ميزة تحسين وضوح النطاق الديناميكي العالي
تعمل ميزة تحسين وضوع النطاق الديناميكي العالي تطبيق منحنيات تعيين درجات الألوان الفردية على الأشياء التي عادةً ما تجذب نظرك لإبرازها بدقة ووضوح.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
استمتع بمشاهدة تلفزيون OLED أكثر سطوعًا
**تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
تلفزيون قابل للتثبيت تمامًا كورقة حائط
صورة لتلفزيون LG OLED G3 على الجدار في غرفة مزخرفة تبين التصميم النحيف المتكامل مع الجدار للجهاز. منظر جانبي للأبعاد فائقة النحافة لتلفزيون LG OLED G3. منظر مائل لتلفزيون LG OLED G3 معلَّق على الجدار بشقة تطل على المدينة، ويوجد مكبر صوت أسفل منه.
لا داعي للإضاءة الخلفية
تباين مطلق
يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.
دقة الألوان بنسبة %100 وحجم الألوان بنسبة %100
بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة %100، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.
عرض متجاور لتلفزيون LCD وتلفزيون OLED. يعرض جانب تلفزيون LCD تباين منخفض ومناطق داكنة مائلة للون الرمادي في المنظر الطبيعي الصخري. بينما يعرض جانب تلفزيون OLED درجات لون أسود داكنة وألوان مشرقة وتباين طبيعي فائق.
مقارنة بين طبقات العرض بتلفزيون LCD وتلفزيون OLED. تظهر الطبقات المتعددة لتلفزيون LCD، التي تتضمن مستقطبًا وطبقة زجاجية، ومرشح ألوان، وخلية، وطبقة زجاجية TFT، ومستقطبًا، ولوحًا بصريًا مجمَّعًا، ومصابيح LED بإضاءة خلفية/إضاءة حافة. يُظهر تلفزيون OLED طبقات قليلة، والتي تتضمن مستقطبًا وطبقة زجاجية، ومُحسِّنًا لونيًا وطبقة TFT/OLED.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة 100% مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.
عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت
إعدادات إضافية للصوت
*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.
تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة
تجربة سينمائية مذهلة
مكتبات لا حصر لها من وسائل الترفيه
مكتبات لا حصر لها من وسائل
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.
انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية
صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.
ضبط فوري لإعدادات الألعاب
صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.
المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك
صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.
*الصورة لأغراض التوضيح فقط.
1. يشير رمز α إلى جودة الصورة والصوت المحاكية للواقع التي يوفرها معالج α9 من الجيل السادس Gen6 المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودقة 4K من إنتاج LG.
2.مقارنة بطرازات evo غير المزودة بشاشة OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.
3. قد تكون هناك مسافة ضئيلة بين التلفزيون والحائط، حيث يعتمد ذلك على مكان تركيب التلفزيون. قد يختلف التركيب من مكان إلى آخر. راجع دليل التثبيت للحصول على التفاصيل.
4. يجب أن يكون لديك عضوية في خدمة البث Netflix.
5. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. يتم فرض رسوم مقابل عضوية Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
6. يجب أن يكون لديك اشتراك في خدمة Apple TV+ لاستخدامها. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
60 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
4.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
32.3
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 826 x 24.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 878 x 245
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
432 x 245
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
23.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
28.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
المعرض الفني
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المرسل/المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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OLED65G36LA
تلفزيون إل جي OLED evo G3 بدقة 4K مقاس 65 بوصة 2023