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تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

مميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

OLED55CS4VA.SC9S

تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

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الميزات الرئيسية

  • LG 4K SELF-LIT OLED – تألق حقيقي في وضوح المحتوى.
  • لون مثالي (دقة الألوان بنسبة %100) بشاشة تتميز بتقنية Eye Comfort
  • معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السابع مع تقنية AI Super Upscaling 4K ومعالج الصور المخصص.
  • حامل WOW لتلفزيون من LG OLED C Series
  • WOW Orchestra
  • واجهة WOW
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Products in this Bundle: 2
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OLED55CS4VA

تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
SC9S

SC9S

مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي

تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين

سنوات طويلة من الالتزام بالابتكار لا يمكن تقليدها في غمضة عين. مجموعة شرائح Alpha الرائدة عالميًا والمصممة بشكل فريد لخاصة OLED تعمل على تحسين تجربة المشاهدة لتنقلها إلى آفاق جديدة.

*محاكاة صور الشاشة.

عرض مائل لتلفزيون LG من OLED C Series ومكبر الصوت SC9S. يُبرز المشهد مكبّر الصوت SC9S لتسليط الضوء على حامل WOW لمكبّر الصوت. في الجزء السفلي الأيسر، تظهر صور حامل WOW بحجم كبير.




يتناسب WOW Bracket بشكل مثالي مع تلفزيون LG OLED evo C Series ومكبر الصوت soundbar

استمتع بتلفزيون LG OLED evo C Series وهو مُثبَّت على الحائط أو موضوع على حامل باستخدام WOW Bracket.

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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α9 AI 4K Gen7

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1228 x 708 x 46.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;18.9 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α9 AI 4K Gen7

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ترقية الذكاء الاصطناعي

α9 AI Super Upscaling 4K

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α9 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم(v 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1446 x 810 x 207 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎25.5 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1228 x 708 x 46.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1228 x 744 x 246 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎559 x 246 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎18.9 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎19.9 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

إعدادات العائلة

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 24

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

3.1.3

مخرج الطاقة

400 W

دولبي أتموس

نعم

DTS: X

نعم

آيماكس المحسن

نعم

أوركسترا واو

نعم

رئيسي

975 x 63 x 125 mm

مضخم صوت

221 x 390 x 313 mm

كل المواصفات

إكسسوار

كابل اتش دي ام اي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

TV Synergy Bracket

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

AAC+

نعم

دولبي أتموس

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS: X

نعم

آيماكس المحسن

نعم

MQA

نعم

الاتصال

AirPlay 2

نعم

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

5.0

كروم كاست

نعم

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

اتصال سبوتيفاي

نعم

USB

1

لاسلكي خلفي جاهز

نعم

واي-فاي

نعم

يعمل مع جوجل هوم

نعم

الراحة

معايرة الغرفة عن طريق الذكاء الاصطناعي

نعم

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم

التحكم في وضع مكبر الصوت

نعم

مشاركة وضع صوت التلفزيون

نعم

أوركسترا واو

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

975 x 63 x 125 mm

مضخم صوت

221 x 390 x 313 mm

عام

عدد القنوات

3.1.3

عدد السماعات

9 EA

مخرج الطاقة

400 W

دعم HDMI

التمرير (4K)

نعم

120 هرتز

نعم

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

قناة إرجاع الصوت (e-ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

دولبي فيجن

نعم

اتش دي ار 10

نعم

التمرير

نعم

معدل تحديث متغير/ وضع التأخر المنخفض التلقائي

نعم

صوت عالي الدقة

رقمنة الصوت

24 بت / 96 كيلو هرتز

Upbit / Upsampling

24 بت / 96 كيلو هرتز

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

37 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

38 W

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

سينما

نعم

صوت واضح برو

نعم

لعب

نعم

موسيقى

نعم

رياضي

نعم

أساسي

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

22.7 kg

رئيسي

4.1 kg

مضخم صوت

7.8 kg

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