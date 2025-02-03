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تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي
تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي
تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين
*محاكاة صور الشاشة.
-
تلفزيون LG OLED evo AI CS4 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)
-
مكبر الصوت الجديد من إل جي لصوت متناغم مثالي
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α9 AI 4K Gen7
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1228 x 708 x 46.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎18.9 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α9 AI 4K Gen7
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α9 AI Super Upscaling 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α9 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
40 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1446 x 810 x 207
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
25.5
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1228 x 708 x 46.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1228 x 744 x 246
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
559 x 246
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
18.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
19.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دائما مستعد
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 24
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
3.1.3
-
مخرج الطاقة
-
400 W
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
آيماكس المحسن
-
نعم
-
أوركسترا واو
-
نعم
-
رئيسي
-
975 x 63 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
221 x 390 x 313 mm
كل المواصفات
إكسسوار
-
كابل اتش دي ام اي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
TV Synergy Bracket
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
AAC+
-
نعم
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS: X
-
نعم
-
آيماكس المحسن
-
نعم
-
MQA
-
نعم
الاتصال
-
AirPlay 2
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5.0
-
كروم كاست
-
نعم
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
اتصال سبوتيفاي
-
نعم
-
USB
-
1
-
لاسلكي خلفي جاهز
-
نعم
-
واي-فاي
-
نعم
-
يعمل مع جوجل هوم
-
نعم
الراحة
-
معايرة الغرفة عن طريق الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم
-
التحكم في وضع مكبر الصوت
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
-
نعم
-
أوركسترا واو
-
نعم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
رئيسي
-
975 x 63 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
221 x 390 x 313 mm
عام
-
عدد القنوات
-
3.1.3
-
عدد السماعات
-
9 EA
-
مخرج الطاقة
-
400 W
دعم HDMI
-
التمرير (4K)
-
نعم
-
120 هرتز
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (e-ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
دولبي فيجن
-
نعم
-
اتش دي ار 10
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
معدل تحديث متغير/ وضع التأخر المنخفض التلقائي
-
نعم
صوت عالي الدقة
-
رقمنة الصوت
-
24 بت / 96 كيلو هرتز
-
Upbit / Upsampling
-
24 بت / 96 كيلو هرتز
قوة
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
37 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
38 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
تأثير الصوت
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
سينما
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
لعب
-
نعم
-
موسيقى
-
نعم
-
رياضي
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
22.7 kg
-
رئيسي
-
4.1 kg
-
مضخم صوت
-
7.8 kg
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