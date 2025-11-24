About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz + StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz + StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz + StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

OLED77G56LA.27AR001
Bundle front view
Front view
Front view
Bundle front view
Front view
Front view

الميزات الرئيسية

  • جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة ألوان %100 للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون %100 للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
  • مرونة في عوامل الشكل - تدوير، دوران، إمالة
  • الحركة - لاسلكي، بطارية مدمجة، مزوّد بخمس عجلات
  • إمكانية الاتصال - NFC، وضع الانعكاس، البث السريع 2 من Apple، Apple HomeKit
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED evo AI G5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED evo AI 2025 على الشاشة.

OLED77G56LA

تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
Front view

27ART10AKPL

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 11 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 11 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 11 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 11 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

TV stands near copy – “Always stands by me.” Copy is written in dark pink color. There are two lifestyle interior images cropped in curved lines – each showing TV placed in study room and living room. LG StanbyME logo is placed on right top corner on desktop and left top corner on mobile view.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.

*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

صورة (عرض) - نوع العرض

4K OLED

صورة (عرض) - معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني

صوتي - Dolby Atmos

نعم

صوتي - نظام السماعة

4.2 قناة

صوتي - مخرج الصوت

60 واط

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1712 x 982 x 24.8 &lrm;

الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;33.6 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1879 x 1130 x 228 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎45.6 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1712 x 982 x 24.8 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎501 x 321 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎33.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي سوبر 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QFT (نقل الإطار السريع)

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخلات USB

ثلاثة منافذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 165 هرتز)

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

60 واط

نظام السماعة

4.2 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)

صوت واضح برو

نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

طباعة

كل المواصفات

الصوت

نظام مكبر الصوت

مزوّد بقناتين

طاقة الإخراج

10 واط

اتجاه مكبر الصوت

مكبر صوت جانبي

ترميز الصوت

AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)

الطاقة

مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)

التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.4 واط

استهلاك الطاقة

36 واط

استهلاك الطاقة السنوي

69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة

الضمان

ضمان محدود

لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة

الصورة(اللوحة)

نوع شاشة العرض

شاشة عرض LCD

دقة العرض

شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)

الصورة(المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 من الجيل الرابع

معدل التحديث

60 هرتز (دقة أصلية)

تعزيز الجودة

معزّز الدقة

الصوت(المعالجة)

المساعد الصوتي الذكي

المساعد الصوتي الذكي

تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث

نعم

سينما منزلية

HDR

تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)

المتصفح السحري

نعم

التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)

نظام التشغيل

webOS الإصدار 6.0

شركاء المحتوى

Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد

متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)

نعم

متصفح ويب كامل

نعم

LG Channels

نعم

التنبيهات الرياضية

نعم

لوحة معلومات المنزل

نعم

LG ThinQ® AI

نعم

إمكانية الاتصال

معيار ®Wi-Fi

شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac

دعم ®Bluetooth

النسخة 5.0

جهاز تحكم IP

نعم

HDMI-CEC (Simplink)

نعم

إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية

نعم

إدخال HDMI (HDCP 2.2)

1 (في الخلف)

منافذ USB (إصدار 2.0)

1 (في الخلف)

الأبعاد/الأحجام

أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً

أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة

أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)

49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة

عرض الحامل

15.6 بوصة

وزن التلفزيون بالحامل

38.6 رطلًا

وزن التلفزيون دون الحامل

10.6 أرطال

وزن العبوة

50.7 رطلًا

الملحقات المضمّنة

حامل

نعم

جهاز تحكم عن بُعد

جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء

بطارية جهاز تحكم عن بُعد

نعم(AA)

كابل طاقة

نعم

دليل التشغيل السريع

نعم

الدليل الإلكتروني

نعم

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.