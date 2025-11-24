تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz + StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 11 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 11 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.