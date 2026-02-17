تلفزيون LG OLED evo AI M5 الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 83 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz إصدار عام 2025 + شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
OLED83M56LA.27ART
الميزات الرئيسية
- نقل لاسلكي بدقة 4K 144Hz بجودة رائعة عبر صندوق Zero Connect Box.
- جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
- صور أكثر سطوعًا حتى ثلاثة أضعاف مقارنة بتلفزيونات OLED TV التقليدية من Brightness Booster Ultimate
- مرونة في عوامل الشكل - تدوير، دوران، إمالة
- الحركة - لاسلكي، بطارية مدمجة، مزوّد بخمس عجلات
- إمكانية الاتصال - NFC، وضع الانعكاس، البث السريع 2 من Apple، Apple HomeKit
تلفزيون TV بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz
يتوفر نقل لاسلكي بدقة 4K. تعمل تقنية True Wireless على تحريرك من حدود الاتصالات السلكية مع الاستمرار في تقديم نفس الصورة والصوت المذهلين مثل التلفزيون السلكي.
*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
- تلفزيون LG OLED evo AI M5 الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 83 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz إصدار عام 2025
- شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
المواصفات الرئيسية
الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
صورة (عرض) - نوع العرض
4K OLED
صورة (عرض) - معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
الصورة (المعالجة) - معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
صوتي - Dolby Atmos
نعم
صوتي - نظام السماعة
4.2 قناة
صوتي - مخرج الصوت
60 واط
صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1847 x 1062 x 28.0
الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل
38.3
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
حركة
حركة OLED
وضع الصورة
10 أوضاع
QFT (نقل الإطار السريع)
نعم
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
مخرج الصوت
60 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)
Dolby Atmos
نعم
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
4.2 قناة
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
مدخل HDMI
3ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (3 منافذ))
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2354 x 1210 x 253
وزن العبوة (من الخارج)
57
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1847 x 1062 x 28.0
وزن التلفزيون بدون حامل
38.3
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
وضع HGIG
نعم
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع العرض
4K OLED
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
دائما مستعد
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
الصوت
نظام مكبر الصوت
مزوّد بقناتين
طاقة الإخراج
10 واط
اتجاه مكبر الصوت
مكبر صوت جانبي
ترميز الصوت
AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)
الطاقة
مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)
التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
0.4 واط
استهلاك الطاقة
36 واط
استهلاك الطاقة السنوي
69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة
الضمان
ضمان محدود
لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة
الصورة(اللوحة)
نوع شاشة العرض
شاشة عرض LCD
دقة العرض
شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)
الصورة(المعالجة)
معالج الصور
معالج α7 من الجيل الرابع
معدل التحديث
60 هرتز (دقة أصلية)
تعزيز الجودة
معزّز الدقة
الصوت(المعالجة)
المساعد الصوتي الذكي
المساعد الصوتي الذكي
تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث
نعم
سينما منزلية
HDR
تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)
المتصفح السحري
نعم
التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)
نظام التشغيل
webOS الإصدار 6.0
شركاء المحتوى
Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد
متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)
نعم
متصفح ويب كامل
نعم
LG Channels
نعم
التنبيهات الرياضية
نعم
لوحة معلومات المنزل
نعم
LG ThinQ® AI
نعم
إمكانية الاتصال
معيار ®Wi-Fi
شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac
دعم ®Bluetooth
النسخة 5.0
جهاز تحكم IP
نعم
HDMI-CEC (Simplink)
نعم
إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية
نعم
إدخال HDMI (HDCP 2.2)
1 (في الخلف)
منافذ USB (إصدار 2.0)
1 (في الخلف)
الأبعاد/الأحجام
أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً
أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة
أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)
49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة
عرض الحامل
15.6 بوصة
وزن التلفزيون بالحامل
38.6 رطلًا
وزن التلفزيون دون الحامل
10.6 أرطال
وزن العبوة
50.7 رطلًا
الملحقات المضمّنة
حامل
نعم
جهاز تحكم عن بُعد
جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء
بطارية جهاز تحكم عن بُعد
نعم(AA)
كابل طاقة
نعم
دليل التشغيل السريع
نعم
الدليل الإلكتروني
نعم
