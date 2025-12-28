تلفزيون LG OLED evo AI M5 الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 83 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz إصدار عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI