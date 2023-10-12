إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

مع تلفزيون LG OLED Flex، يمكنك تحويل شاشة التلفزيون من الوضع المسطح بالكامل إلى الوضع المنحني 900R المثير* حتى تصل إلى الانحناء المثالي الذي يغمرك بالكامل في تجربة مشاهدة مذهلة. ما عليك سوى الضغط على زر الانحناء في جهاز التحكم عن بُعد واستكشاف 20 مستوى مختلفًا من الانحناء.