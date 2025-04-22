تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

* تنطبق "دقة الألوان بنسبة 100%" و"حجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3" على أجهزة تلفزيون OLED TV إنتاج عام 2025.

*تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس اللون المثالي وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.

* يُعرّف حجم الألوان بنسبة 100% بأنه أداء العرض الذي يساوي أو أكبر من حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.

*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في لوحة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.