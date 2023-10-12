تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة %100 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.

***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.