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تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
تجسيد للامتياز في عالم الشاشات
تطور جوهري
رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.
تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED
تقنية AI Sound Pro
صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة معروض على شاشته حفلة موسيقية. فقاعات تصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ الحيز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
يمتزج بالديكور. ويبرز بشخصية فريدة.
صورة لتلفزيون LG OLED B3 مع حامل أرضي أمام نافذة تطل على المدينة. تلفزيون LG OLED B3 معلق على جدار غرفة حديثة الطراز. الركن السفلي من قاعدة التلفزيون LG OLED B3.
*يمكن استخدام حامل المعرض مع التلفزيون 65B3 و55B3.
**يُباع حامل المعرض بشكل منفصل.
لا داعي للإضاءة الخلفية
تباين مطلق
يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.
دقة الألوان بنسبة ?0 وحجم الألوان بنسبة ?0
بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة ?0، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.
اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.
صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة %100 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.
عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت
إعدادات إضافية للصوت
*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.
تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة
تجربة سينمائية مذهلة
صورة بجودة مثالية
مكتبات لا حصر لها من وسائل الترفيه
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.
انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية
صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.
*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.
ضبط فوري لإعدادات الألعاب
صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.
عالم من الألعاب في انتظارك
ملصق لعبة Cyberpunk 2077.
*قد يلزم توفر اشتراك خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW.
المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك
صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.
*الصورة لأغراض التوضيح فقط.
*تعرض الصورة طراز 65G3 فقط كمثال توضيحي. تمت تعبئة وتغليف جميع طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 باستخدام مواد صديقة للبيئة.
1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
3. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
4. يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1879 x 1130 x 285
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
42.8
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1723 x 992 x 55.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1723 x 1043 x 270
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
749 x 270
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
26.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
30.0
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 200
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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OLED77B36LA
تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023