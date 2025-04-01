We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025 + تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
الميزات الرئيسية
- أول تلفزيون 4K OLED شفاف لاسلكي حقيقي في العالم
- T-Curtain Call، T-Content، T-Bar
- Zero Connect
- جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
تلفزيون OLED TV الأول من نوعه على
مستوى العالم بخاصية True Wireless
مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
-
تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
-
تلفزيون LG SIGNATURE OLED T الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مقاس 77 بوصة مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 120Hz إصدار عام 2025
المواصفات الرئيسية
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
معالج الصور
-
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
نظام السماعة
-
4.2 قناة
-
مخرج الصوت
-
60 واط
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1712 x 982 x 24.8 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎33.6 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1879 x 1130 x 228
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
45.6
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1712 x 982 x 24.8
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
501 x 321
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
33.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
QFT (نقل الإطار السريع)
-
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل HDMI
-
4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخلات USB
-
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 165 هرتز)
-
وقت الاستجابة
-
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
60 واط
-
نظام السماعة
-
4.2 قناة
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
عرض متعدد
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
المواصفات الرئيسية
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
نوع العرض
-
OLED شفاف بدقة 4K
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
معالج الصور
-
α11معالجAI بدقة 4K
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
نظام السماعة
-
4.2 قناة
-
مخرج الصوت
-
60 واط
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1768 x 1044 x 260.8 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎60.3 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
α11معالجAI بدقة 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
60 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
4.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
3ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (3 منافذ))
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2100 x 1380 x 605
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
64.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1768 x 1044 x 260.8
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1768 x 1663 x 638
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1768 x 638
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
60.3
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
70.1
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
N/A
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
وقت الاستجابة
-
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
OLED شفاف بدقة 4K
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دائما مستعد
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم (حتى 4 مشاهدات)
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 24
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
ما يقوله الناس
البحث محليًا
