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تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 83 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR
تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 83 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR
الميزات الرئيسية
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
- مكبر صوت Soundbar متناغم مصمم لزيادة قدرة أجهزة LG TV
- صوت غامر بحق من Dolby Atmos وسماعات تصدر صوتًا لأعلى ثلاثي المستوى
- أداء صوتي يحلق في أرجاء الغرفة من معايرة AI Room Calibration
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
-
تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 83 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
-
مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1842 x 1055 x 52.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎26.7 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1990 x 1200 x 187
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
37.9
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1842 x 1055 x 52.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1842 x 1144/1084 x 300
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1477 x 300
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
26.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
27.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
وقت الاستجابة
-
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 120 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
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