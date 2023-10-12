جمال زائد نابض بالحياة لوحدات بكسل OLED ذاتية الإضاءة من إل جي يعمل الحد الأقصى لمعزز السطوع على نقل التحسينات التي يوفرها معالج α9 من الجيل الخامس الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي، مما يوفر ما يصل إلى 20 من السطوع. الآن، تبدو الصورة أكثر وضوحا مع كفاءة الإضاءة الفائقة.