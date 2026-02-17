تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس

100QNED86A6.27ART
front
Front view
الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • مرونة في عوامل الشكل - تدوير، دوران، إمالة
  • الحركة - لاسلكي، بطارية مدمجة، مزوّد بخمس عجلات
  • إمكانية الاتصال - NFC، وضع الانعكاس، البث السريع 2 من Apple، Apple HomeKit
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
front

100QNED86A6

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
Front view

27ART10AKPL

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

TV stands near copy – “Always stands by me.” Copy is written in dark pink color. There are two lifestyle interior images cropped in curved lines – each showing TV placed in study room and living room. LG StanbyME logo is placed on right top corner on desktop and left top corner on mobile view.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.

*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2390 x 1620 x 285 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎102.8 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1277 x 49.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1372/1324 x 434 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎380 x 434 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎65.9 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎75.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دردشة ذكية

نعم

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

كل المواصفات

الصوت

نظام مكبر الصوت

مزوّد بقناتين

طاقة الإخراج

10 واط

اتجاه مكبر الصوت

مكبر صوت جانبي

ترميز الصوت

AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)

الطاقة

مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)

التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.4 واط

استهلاك الطاقة

36 واط

استهلاك الطاقة السنوي

69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة

الضمان

ضمان محدود

لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة

الصورة(اللوحة)

نوع شاشة العرض

شاشة عرض LCD

دقة العرض

شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)

الصورة(المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 من الجيل الرابع

معدل التحديث

60 هرتز (دقة أصلية)

تعزيز الجودة

معزّز الدقة

الصوت(المعالجة)

المساعد الصوتي الذكي

المساعد الصوتي الذكي

تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث

نعم

سينما منزلية

HDR

تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)

المتصفح السحري

نعم

التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)

نظام التشغيل

webOS الإصدار 6.0

شركاء المحتوى

Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد

متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)

نعم

متصفح ويب كامل

نعم

LG Channels

نعم

التنبيهات الرياضية

نعم

لوحة معلومات المنزل

نعم

LG ThinQ® AI

نعم

إمكانية الاتصال

معيار ®Wi-Fi

شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac

دعم ®Bluetooth

النسخة 5.0

جهاز تحكم IP

نعم

HDMI-CEC (Simplink)

نعم

إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية

نعم

إدخال HDMI (HDCP 2.2)

1 (في الخلف)

منافذ USB (إصدار 2.0)

1 (في الخلف)

الأبعاد/الأحجام

أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً

أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة

أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)

49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة

عرض الحامل

15.6 بوصة

وزن التلفزيون بالحامل

38.6 رطلًا

وزن التلفزيون دون الحامل

10.6 أرطال

وزن العبوة

50.7 رطلًا

الملحقات المضمّنة

حامل

نعم

جهاز تحكم عن بُعد

جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء

بطارية جهاز تحكم عن بُعد

نعم(AA)

كابل طاقة

نعم

دليل التشغيل السريع

نعم

الدليل الإلكتروني

نعم

