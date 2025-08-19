Skip to ContentSkip to Accessibility Help
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR

100QNED86A6.S95TR
Bundle Image
Front view
front view
Bundle Image
Front view
front view

الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • مكبر صوت Soundbar متناغم مصمم لزيادة قدرة أجهزة LG TV
  • صوت غامر بحق من Dolby Atmos وسماعات تصدر صوتًا لأعلى ثلاثي المستوى
  • أداء صوتي يحلق في أرجاء الغرفة من معايرة AI Room Calibration
2 :المنتجات في هذه الباقة
front

100QNED86A6

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

صورة أمامية لمكبر الصوت Soundbar والمضخم الصوتي والسماعات الخلفية

S95TR

مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. يتوفر شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا. مع ترجمة تشير إلى معالج الذكاء الاصطناعي الجديد من MiniLED ومعالج alpha AI processor الجديد من QNED. العنوان: ألوان بحلة جديدة، وتجربة تنبض بالحياة.

كل إعادة تعريف للألوان، تبدأ تجربة جديدة

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

عن تصميمه بدءً من أعلى متجهًا إلى الزاوية. تسقط قطرات بيضاء من المنتصف وأطراف مكبر الصوت

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

مكبر الصوت الفاخر Soundbar الذي يستحق تلفزيون LG OLED الأفضل في فئته.

أكمل تجربة تلفزيون LG TV مع مكبر الصوت Soundbar الذي يتناسب بشكل جميل مع تصميمه وأدائه الصوتي.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2390 x 1620 x 285 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎102.8 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1277 x 49.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1372/1324 x 434 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎380 x 434 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎65.9 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎75.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دردشة ذكية

نعم

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

