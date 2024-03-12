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تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر

مميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر

65QNED856R.LS32HVD

تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر

65QNED856R.LS32HVD
Products in this Bundle: 4
Front View

65QNED856RA

تلفزيون QNED MiniLED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 65 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، دولبي فيجن و دولبي اتموس ،120Hz، سلسلة QNED85

LS32HVDMLV

26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
ميكروويف إل جي MS4295DIS

MS4295DIS

سعة 42 لتر| نيو شيف | تقنية الطهي والتسخين السريع
Front view

WS2112BST

غسالة 21 كم | مجفف 12 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | ThinQ
مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.
Vivace-Intro

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED برو

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1452x839x44.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;30.2 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي سوبر 4K

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600x970x172 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎36.7 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452x839x44.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452x904x295 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1165x295 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎30.2 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎30.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400x400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED برو

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

طباعة

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

داخلي

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

150

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

140

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

نعم ( باب - داخل باب )

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

مايت بلاك بي سي إم

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

صينية بيض

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الملخص

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السعة
42لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
544x307x432
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
تسخين يتميز بالسهولة

كل المواصفات

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

زجاج يعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

608 × 331 × 477

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

432 × 307 × 544

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 307 × 432

وزن المنتج (كجم)

11.5

وزن الشحن (كجم)

14.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1200

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

أساليب الطهي

اعادة تسخين ذاتي

8

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

3

مقاوم للماء

2

إزالة العسر

3

تدفئة

2

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

أسود

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1200

سعة الفرن (لتر)

42

حجم القرص الدوار (مم)

360

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أسود

سعة الفرن (لتر)

42

النوع

Solo

الملخص

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Dimension (mm)

ws2112bst
السعة
21/12 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

العناية بتجعّد الملابس

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

العناية بتجعّد الملابس

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

12

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

TurboWash360˚

نعم

النوع

الغسالة والمجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي حجري

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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