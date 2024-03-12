We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
-
تلفزيون QNED MiniLED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 65 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، دولبي فيجن و دولبي اتموس ،120Hz، سلسلة QNED85
-
26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
-
سعة 42 لتر| نيو شيف | تقنية الطهي والتسخين السريع
-
غسالة 21 كم | مجفف 12 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | ThinQ
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED برو
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1452x839x44.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎30.2 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم دقيق
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
40 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600x970x172
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
36.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452x839x44.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452x904x295
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1165x295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
30.2
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
30.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400x400
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
MiniLED
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED برو
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
داخلي
-
صانع الثلج الآلي
-
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
-
ثلج مجروش ومكعبات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
جنبًا إلى جنب
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
7.3
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
18.2
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
207
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
516
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
756
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
798
-
عمق دون مقبض (مم)
-
913
-
وزن التغليف (كجم)
-
150
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 913
-
وزن المنتج (كجم)
-
140
الميزات
-
InstaView
-
نعم
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
نعم ( باب - داخل باب )
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
لا
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
مايت بلاك بي سي إم
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
صينية بيض
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
-
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
زجاج يعمل باللمس
الأبعاد/الأوزان
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
608 × 331 × 477
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
432 × 307 × 544
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
544 × 307 × 432
-
وزن المنتج (كجم)
-
11.5
-
وزن الشحن (كجم)
-
14.8
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1200
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
أساليب الطهي
-
اعادة تسخين ذاتي
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
تذويب
-
3
-
مقاوم للماء
-
2
-
إزالة العسر
-
3
-
تدفئة
-
2
التصميم / التشطيب
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
تأرجح جانبي
-
اللون الخارجي
-
أسود
ميزات فرن ميكروويف
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1200
-
سعة الفرن (لتر)
-
42
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
360
المواصفات الأساسية
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
أسود
-
سعة الفرن (لتر)
-
42
-
النوع
-
Solo
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
12
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
النوع
-
الغسالة والمجفف
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي حجري
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
ما يقوله الناس
البحث محليًا
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.