تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي.+26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني+غسالة 21 كم | مجفف 12 كم+سعة 42 لتر

تلفزيون QNED MiniLED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 65 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، دولبي فيجن و دولبي اتموس ،120Hz، سلسلة QNED85