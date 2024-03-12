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تلفزيون QNED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 75 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، HDR10 Pro ،120Hz، تصميم نحيف، سلسلة QNED81 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
تلفزيون QNED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 75 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، HDR10 Pro ،120Hz، تصميم نحيف، سلسلة QNED81 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED
امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.
-
تلفزيون QNED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 75 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، HDR10 Pro ،120Hz، تصميم نحيف، سلسلة QNED81
-
مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1675x964x44.5 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎36.6 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820x1205x253
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
50.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675x964x44.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675x1043x405
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
895x405
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
36.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
40.0
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400x400
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
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