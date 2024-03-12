تلفزيون QNED الذكي، مزود بتقنية Quantum Dot وNanoCell Color، مقاس 75 بوصة، نظام تشغيل WebOS، الريموت السحري، الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة برو، HDR10 Pro ،120Hz، تصميم نحيف، سلسلة QNED81 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة