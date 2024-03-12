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مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED
امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.
مناظر صوتية ساحرة تحيط بك
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
مكبرات LG Soundbar تُكمل تجربة تلفزيون LG TV
يتناغم بشكل جميل مع تلفزيون LG QNED
استمتع بالتناغم البصري بين تلفزيون LG QNED ومكبر الصوت LG Soundbar ذي التصميم الجديد كليًا للحصول على ديكور داخلي راقٍ.
حامل Synergy
فتحات لا تشوبها شائبة في تلفزيون LG QNED
صُمِّم حامل Synergy خصيصًا ليتم تركيبه بشكل أنيق في تلفزيون LG QNED TV لتحقيق التناغم البصري وتعزيز الأداء الصوتي.
*ينطبق على موديلات 2024 من تلفزيونات QNED: QNED 90/QNED 85/QNED 80.
**يأتي Synergy Bracket مع حامل بعمود واحد أو حامل بعمودين، والذي قد يختلف حسب البلد/المنتج.
***يمكن شراء حامل Synergy Bracket منفردًا.
البساطة في متناول يدك
يمكنك الوصول إلى واجهة WOW على تلفزيون LG TV للتحكم السلس في مكبرات soundbar، مثل تغيير أوضاع الصوت والملفات الشخصية والوصول إلى الميزات المفيدة حتى أثناء المشاهدة.
يُشكل ثنائي مع صوت تلفزيون LG TV
يتم تشغيل حفل موسيقي مريح على الشاشة الموجودة في غرفة المعيشة. تظهر قائمة واجهة WOW Interface كتراكب وينتقل المستخدم إلى إعدادات مكبرات الصوت soundbar.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
***أجهزة التفزيون المتوافقة مع Soundbar Control: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/77/75، وUHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. قد تختلف أجهزة التلفزيون المتوافقة مع FHD 63 حسب سنة الإصدار.
****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع Orchestra Sound: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80. قد تختلف أجهزة التلفزيون المتوافقة حسب سنة الإصدار. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.
*****يرجى ملاحظة أن الخدمات قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
******قد يختلف Soundbar Control حسب طراز مكبر الصوت soundbar.
اشعر بواقعية البانوراما الصوتية
حيث تضعك المشاهد الصوتية في مركز الحدث
تعمل القناة المركزية على جعل الصوت يبدو وكأنه قادم من منتصف تلفزيون LG TV للحصول على إحساس التجربة الواقعية.
*يتم تأكيد ما ورد أعلاه من خلال التحقيق في معاييره الخاصة.
**صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
Dolby Atmos
ليلة مشاهدة الأفلام تبدو مثل السينما مع Dolby Atmos
انغمس في كل مشهد مع صوت Dolby Atmos الواضح والواقعي والمكاني الذي يلائم مسرح بيتك.
فيلم يتم تشغيله على تلفزيون LG OLED TV ومكبر صوت LG Soundbar في شقة عصرية في المدينة في منظر من زاوية جانبية. حبات بيضاء تُصوّر موجات صوتية بيضاء تبرز لأعلى ولأسفل من مكبر الصوت والتلفزيون، لتخلق قبة من الصوت في المكان. شعار Dolby Atmos شعار DTS X
*Dolby وDolby Vision هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**رمز D المزدوج هو علامة تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
الطبقة الافتراضية تخلق صوتًا حيويًا
يضيف الصوت المكاني ثلاثي المستوى طبقة افتراضية لإنشاء قبة صوتية من حولك ذات صوت أكثر ثراءً.
*يتوفر الصوت المكاني ثلاثي المستوى عبر أوضاع Cinema وAI Sound Pro.
**يتم إنشاء الطبقة الوسطى باستخدام قناة المكبر الخاص بـ Soundbar. يتآلف صوت مكبرات الصوت الأمامية والأمامية العلوية لإنشاء مجال صوتي. إذا لم يكن هناك مكبر صوت خلفي، فلا يمكن إنشاء المجال الخلفي.
***صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
****إذا لم يكن هناك مكبر صوت خلفي، فلا يمكن إنشاء المجال الخلفي.
صوت مغري في كل مكان حولك
انغمس في المشهد مع الصوت النابض بالحياة لـ Dolby Atmos وDTS:X التي تُقدم إليك من خلال نظام صوت محيطي 3.1.1 قناة بقدرة 400 واط ومضخم صوت subwoofer.
*Dolby وDolby Vision هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**رمز D المزدوج هو علامة تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
الصوت الذكي يُميِّز ذوقك
استمتع بتجربة صوتية رائعة ومعبرة
يقوم مكبر LG Soundbar بتحويل الصوت الأساسي ثنائي القناة إلى صوت متعدد القنوات للحصول على صوت عميق يتردد صداه في مكانك.
قناتان
متعدد القنوات
*تطبق خوارزمية الخلط الذكية الصوت لكل قناة في أوضاع AI Sound Pro وCinema وClear Voice Pro وGame وSports.
**تعمل تجربة الصوت متعددة القنوات عبر خوارزمية الخلط الذكية. لا تنطبق هذه الخوارزمية على الوضع القياسي (Standard Mode) أو أوضاع الموسيقى (Music Modes). لا يستخدم Bass Blast خوارزمية الخلط الذكية ولكنه ينسخ معلومات قناتين ويخرجها إلى جميع القنوات.
***صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
يبدو كل مزاج ونوع مناسبًا
يقوم AI Sound Pro بتصنيف الأصوات المختلفة إلى تأثيرات وموسيقى وأصوات، ثم يطبق الإعدادات المثالية لإنشاء تجربة صوتية مثالية.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
يعمل بتناغم مع محتواك المُفضل
تجربة لعب مكثف
يتزامن الصوت مع كل إطار
قم بتفريغ المنافذ الموجودة على جهاز التلفزيون وقم بتوصيل أجهزة الألعاب بجهاز LG Soundbar دون المساس بأداء الرسومات. يضمن دعم VRR/ALLM ألعاب بلا تقطيع ومنخفضة التأخير.
Uma área cinzenta quente para efeitos de design.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**يجب أن يدعم كل من التلفزيون ومكبر الصوت soundbar وجهاز الألعاب خاصية VRR/ALLM.
***يقتصر VRR على المحتوى المعروض بـ 60 هرتز.
****يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. قد تكون هناك حاجة لتحديث البرنامج. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديث.
*****يدعم HDCP 2.3 المحتوى بدقة 4K. يختلف دعم 120 هرتز حسب الجهاز، مع دعم يصل إلى YCbCr4:2:0 لدقة 4K.
صوت واضح لكوكب نظيف
أجزاء داخلية معاد تدويرها
الأجزاء الداخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره
تستخدم مكبرات الصوت LG Soundbar البلاستيك المعاد تدويره في إنتاج الأجزاء العلوية والسفلية. دليل على أننا نتبع نهجًا أكثر مراعاة للبيئة في إنتاج مكبرات soundbar.
توجد صورة أمامية لمكبر soundbar في الخلف وللإطار المعدني لمكبر soundbar في الأمام. منظور مائل للجزء الخلفي من الإطار المعدني لمكبر الصوت soundbar مع عبارة "بلاستيك معاد تدويره" تشير إلى حافة الإطار.
*قد تختلف الشهادات الدقيقة حسب طراز مكبر الصوت soundbar.
**صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
***قد يختلف استخدام البلاستيك المعاد تدويره والشهادات حسب الطراز.
إطار خارجي من البلاستيك المُعاد تدويره
بنية مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية
تم تصميم جميع مكبرات LG Soundbar بعناية فائقة لضمان نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها. ويشهد المعيار العالمي لإعادة التدوير على أن نسيج جيرسي البوليستر مصنوع من الزجاجات البلاستيكية.
يُظهر الرسم التوضيحي الزجاجات البلاستيكية مع كلمة "زجاجات بلاستيكية" أسفلها. يشير السهم الأيمن إلى رمز إعادة التدوير مع عبارة "أُعيد تدويرها لتصبح بوليستر جيرسي" أسفله. يشير السهم الأيمن إلى الجزء الأيسر من مكبر الصوت LG soundbar مع عبارة "مكبرات صوت LG Soundbar مصنوعة من نسيج معاد تدويره" أسفله.
*قد تختلف الشهادات الدقيقة حسب طراز مكبر الصوت soundbar.
**صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
***قد يختلف استخدام البلاستيك المعاد تدويره والشهادات حسب الطراز.
تغليف من عجين الورق
تغليف من عجين ورق معاد تدويره
أعتمدت SGS مكبر الصوت LG Soundbar كمنتج صديق للبيئة نظرًا للتغيير في التغليف الداخلي من رغوة EPS (الستايروفوم) والأكياس البلاستيكية إلى عجين الورق المعاد تدويره - وهو بديل صديق للبيئة ولا يزال يحمي المنتج.
تظهر عبوة وتغليف LG Soundbar على خلفية باللون البيج مع أشجار مصورة. شعار Energy Star شعار المنتج البيئي SGS
*قد تختلف الشهادات الدقيقة حسب طراز مكبر الصوت soundbar.
**صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
***قد يختلف استخدام البلاستيك المعاد تدويره والشهادات حسب الطراز.
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