*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

**استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

***أجهزة التفزيون المتوافقة مع Soundbar Control: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80/75، وNANO 80/77/75، وUHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. قد تختلف أجهزة التلفزيون المتوافقة مع FHD 63 حسب سنة الإصدار.

****أجهزة التلفزيون المتوافقة مع Orchestra Sound: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، وQNED 99/95/90/85/80. قد تختلف أجهزة التلفزيون المتوافقة حسب سنة الإصدار. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.

*****يرجى ملاحظة أن الخدمات قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

******قد يختلف Soundbar Control حسب طراز مكبر الصوت soundbar.