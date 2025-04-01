Skip to Content Skip to Accessibility Help
تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

75QNED82A6A.S70TY
الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy
  • مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي
  • تحكم بسيط من خلال جهاز التلفزيون باستخدام واجهة WOW، بالإضافة إلى الصوت السمفوني من WOW Orchestra
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG QNED82 TV وشعار LG QNED Al في الزاوية العلوية. يُصوّر تلفزيون LG QNED TV قوامًا ملونًا متناسقًا.

75QNED82A6A

تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
Front view of LG Soundbar S70TY and SubWoofer

S70TY

مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية الألوان في QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مؤئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع ألوان QNED الديناميكية.

إعادة تعريف كل لون مع ألوان QNED الديناميكية

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات التدرج اللوني العريض الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمومية (quantum dots).

صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED

امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1677 x 966 x 51.6 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.4 ‎

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1820 x 1115 x 187 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎40.7 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1677 x 966 x 51.6 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1677 x 1032 x 359 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1499 x 359 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.4 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎32.4 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

ترقية الذكاء الاصطناعي

ترقية فائقة بدقة 4K

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K QNED

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخلات USB

منفذ (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 60 هرتز)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

20 واط

نظام السماعة

2.0 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

Google Cast

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

طباعة

