تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

الميزات الرئيسية

لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة

تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8

زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote

تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy

مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي