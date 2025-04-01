We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- دقة فائقة بالكامل
- معالج رباعي النواة
- تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات التدرج اللوني العريض الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمومية (quantum dots).
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
-
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
-
تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
كل المواصفات
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1929 x 1108 x 51.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
45.5
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2090 x 1215 x 200
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
58.5
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1929 x 1108 x 51.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1929 x 1174 x 359
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1700 x 359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
45.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
46.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
600 x 400
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ترقية فائقة بدقة 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل HDMI
-
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخلات USB
-
منفذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 60 هرتز)
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
ترميز الصوت
-
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
عرض متعدد
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
ما يقوله الناس
البحث محليًا
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.