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تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

86QNED82A6A

تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

(4)
  • صورة أمامية لتلفزيون LG QNED82 TV وشعار LG QNED Al في الزاوية العلوية. يُصوّر تلفزيون LG QNED TV قوامًا ملونًا متناسقًا.
  • صورة خلفية لتلفزيون LG QNED82 TV
  • صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG QNED82 TV
  • صورة أمامية وصورة جانبية لتلفزيون LG QNED82 AI 4K Smart TV الذكي يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
  • يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K وألوان وسطوع مذهلين.
  • تنفجر بقع الطلاء من الأرضية إلى أعلى بألوان متنوعة. شهادة Intertrek لحجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3. يتحدث العنوان عن تقنية التدرج اللوني العريض الجديدة والفريدة من نوعها من LG التي تتيح لك رؤية ألوان زاهية على شاشتك.
  • مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة. يشير العنوان إلى كيفية قيام تقنية 4K Super Upscaling بتحسين الدقة والسطوع والوضوح.
  • منظور من داخل كهف يشير إلى مدخله حيث يمكن رؤية سماء زرقاء وأفق. ينقسم المشهد بأكمله إلى نصفين لإظهار قدرة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming) في QNED. على جانب، تبهت الألوان وتضيع التفاصيل، فتبدو المرئيات باهتة وغير واضحة. ينص الملصق على أن هذه شاشة LED التقليدية. يتميز الجانب الآخر بدرجة رائعة من اللون الأسود وتباين أفضل وسطوع ولون أفضل. تشير التسمية إلى ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming). يشير العنوان إلى كيفية توفير تقنية Advanced Local Dimming لصورة أكثر وضوحًا.
  • عائلة تجلس على أريكة أمام تلفزيون LG QNED مثبت على جدار فوق مكبر صوت LG، وطفلة صغيرة تشير إلى شاشة عليها دولفينان. يُظهر عنوان الفيديو كيف أن كل حركة تُعرض على شاشة ضخمة تُضفي مزيدًا من الإثارة.
  • شاشة تلفزيون إل جي مع ريموت سحري بتقنية الذكاء الاصطناعي في المقدمة. زر الذكاء الاصطناعي مُميز، وتظهر فقاعة نصية، تُقترح فيلمًا يُعجبني. على الشاشة، نرى رمز المستخدم E، مُشيرًا إلى قدرة تقنية AI Voice ID على تحديد هوية المستخدم وتقديم توصيات مُخصصة بناءً على صوته.
  • جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
  • صورة مقربة لشاشة تلفزيون إل جي تُظهر آلية عمل البحث بالذكاء الاصطناعي. نافذة دردشة صغيرة مفتوحة تُظهر كيف طلب المستخدم معرفة الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب البحث بالذكاء الاصطناعي عبر الدردشة وعرض صور مصغّرة للمحتوى المتاح. كما يُطلب منه سؤال Microsoft Copilot.
  • جهاز التحكم السحري من إل جي بتقنية الذكاء الاصطناعي أمام شاشة تلفزيون إل جي. تظهر على الشاشة تحية شخصية من إل جي بتقنية الذكاء الاصطناعي مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على سجل بحث المستخدم ومشاهدته. بجوار جهاز التحكم، يوجد رمز وملصق يوضحان سهولة الوصول إلى وظيفة AI Concierge بضغطة قصيرة على زر الذكاء الاصطناعي.
  • عائلة تجلس على أريكة وتشاهد تلفزيون LG QNED TV مثبت على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar مع وجود فتاة صغيرة تشير إلى شاشة تعرض دلافين. يتحدث العنوان عن أن كل حركة تكون أكثر إثارة على شاشة ضخمة.
  • يُعرض محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون إل جي. تظهر على الشاشة واجهة روبوت الدردشة الذكي. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة يخبره فيها بأن الشاشة مظلمة جدًا. قدّم روبوت الدردشة حلولًا للطلب. يُقسّم المشهد إلى قسمين: أحدهما مظلم والآخر أكثر سطوعًا، موضحًا كيف حلّ روبوت الدردشة الذكي المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يوضح النص أن روبوت الدردشة الذكي يستطيع فهم نية المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
صورة أمامية لتلفزيون LG QNED82 TV وشعار LG QNED Al في الزاوية العلوية. يُصوّر تلفزيون LG QNED TV قوامًا ملونًا متناسقًا.
صورة خلفية لتلفزيون LG QNED82 TV
صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG QNED82 TV
صورة أمامية وصورة جانبية لتلفزيون LG QNED82 AI 4K Smart TV الذكي يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K وألوان وسطوع مذهلين.
تنفجر بقع الطلاء من الأرضية إلى أعلى بألوان متنوعة. شهادة Intertrek لحجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3. يتحدث العنوان عن تقنية التدرج اللوني العريض الجديدة والفريدة من نوعها من LG التي تتيح لك رؤية ألوان زاهية على شاشتك.
مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة. يشير العنوان إلى كيفية قيام تقنية 4K Super Upscaling بتحسين الدقة والسطوع والوضوح.
منظور من داخل كهف يشير إلى مدخله حيث يمكن رؤية سماء زرقاء وأفق. ينقسم المشهد بأكمله إلى نصفين لإظهار قدرة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming) في QNED. على جانب، تبهت الألوان وتضيع التفاصيل، فتبدو المرئيات باهتة وغير واضحة. ينص الملصق على أن هذه شاشة LED التقليدية. يتميز الجانب الآخر بدرجة رائعة من اللون الأسود وتباين أفضل وسطوع ولون أفضل. تشير التسمية إلى ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming). يشير العنوان إلى كيفية توفير تقنية Advanced Local Dimming لصورة أكثر وضوحًا.
عائلة تجلس على أريكة أمام تلفزيون LG QNED مثبت على جدار فوق مكبر صوت LG، وطفلة صغيرة تشير إلى شاشة عليها دولفينان. يُظهر عنوان الفيديو كيف أن كل حركة تُعرض على شاشة ضخمة تُضفي مزيدًا من الإثارة.
شاشة تلفزيون إل جي مع ريموت سحري بتقنية الذكاء الاصطناعي في المقدمة. زر الذكاء الاصطناعي مُميز، وتظهر فقاعة نصية، تُقترح فيلمًا يُعجبني. على الشاشة، نرى رمز المستخدم E، مُشيرًا إلى قدرة تقنية AI Voice ID على تحديد هوية المستخدم وتقديم توصيات مُخصصة بناءً على صوته.
جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
صورة مقربة لشاشة تلفزيون إل جي تُظهر آلية عمل البحث بالذكاء الاصطناعي. نافذة دردشة صغيرة مفتوحة تُظهر كيف طلب المستخدم معرفة الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب البحث بالذكاء الاصطناعي عبر الدردشة وعرض صور مصغّرة للمحتوى المتاح. كما يُطلب منه سؤال Microsoft Copilot.
جهاز التحكم السحري من إل جي بتقنية الذكاء الاصطناعي أمام شاشة تلفزيون إل جي. تظهر على الشاشة تحية شخصية من إل جي بتقنية الذكاء الاصطناعي مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على سجل بحث المستخدم ومشاهدته. بجوار جهاز التحكم، يوجد رمز وملصق يوضحان سهولة الوصول إلى وظيفة AI Concierge بضغطة قصيرة على زر الذكاء الاصطناعي.
عائلة تجلس على أريكة وتشاهد تلفزيون LG QNED TV مثبت على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar مع وجود فتاة صغيرة تشير إلى شاشة تعرض دلافين. يتحدث العنوان عن أن كل حركة تكون أكثر إثارة على شاشة ضخمة.
يُعرض محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون إل جي. تظهر على الشاشة واجهة روبوت الدردشة الذكي. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة يخبره فيها بأن الشاشة مظلمة جدًا. قدّم روبوت الدردشة حلولًا للطلب. يُقسّم المشهد إلى قسمين: أحدهما مظلم والآخر أكثر سطوعًا، موضحًا كيف حلّ روبوت الدردشة الذكي المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يوضح النص أن روبوت الدردشة الذكي يستطيع فهم نية المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الميزات الرئيسية

  • لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • تضمن ميزة التعتيم الدقيق (Precision dimming) الحصول على أدق صورة ويكشف عن أدق التفاصيل
  • دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
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الأمن السيبراني

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية الألوان في QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مؤئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع ألوان QNED الديناميكية.

إعادة تعريف كل لون مع ألوان QNED الديناميكية

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات التدرج اللوني العريض الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمومية (quantum dots).

جودة الصورة webOS 25 التصميم جودة الصوت أفلام وألعاب رائعة

ألوان QNED Color Pro الديناميكية الجديدة كليًّا

تقنية التدرج اللوني العريض الجديدة والفريدة من نوعها من LG التي تحل محل تقنية Quantum Dot توفر معدل إعادة إنتاج ألوان محسّن.

تنفجر بقع الطلاء من الأرضية إلى أعلى بألوان متنوعة.

شهادة Intertrek لحجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3.

حجم ألوان معتمد بنسبة 100% مع تلفزيون LG QNED

*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8

بفضل التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صور بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.

يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة.

*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 5 AI Processor Gen6 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.

ترقية فائقة بدقة 4K تجعل كل إطار ينبض بالحياة

يعمل معالج LG القوي على تعزيز الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K الفائقة المحسّنة والسطوع والوضوح المحسّنين.

مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming)

التحكم الدقيق في الإضاءة في Advanced Local Dimming يتيح لك رؤية كل التفاصيل بوضوح.

منظور من داخل كهف يشير إلى مدخله حيث يمكن رؤية سماء زرقاء وأفق. ينقسم المشهد بأكمله إلى نصفين لإظهار قدرة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming) في QNED. على جانب، تبهت الألوان وتضيع التفاصيل، فتبدو المرئيات باهتة وغير واضحة. ينص الملصق على أن هذه شاشة LED التقليدية. يتميز الجانب الآخر بدرجة رائعة من اللون الأسود وتباين أفضل وسطوع ولون أفضل. تشير التسمية إلى ميزة التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming).

*ميزة Dimming Pro تُطبَّق على مقاس 86/75/65 بوصة من QNED82.

*صور المقارنة محاكاة لأغراض توضيحية فقط.

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

عائلة مكونة من أربعة أفراد مجتمعين حول تلفزيون LG AI TV. تظهر دائرة حول الشخص الذي يمسك بجهاز التحكم عن بُعد ويظهر اسمه. يعرض ذلك كيف تتعرف ميزة AI Voice ID على التوقيع الصوتي لكل مستخدم. بعد ذلك، توضح واجهة webOS كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتبديل الحساب تلقائيًا ويوصي بمحتوى مخصص.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.

AI Search

اسأل التلفزيون عن أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية باستخدام Microsoft Copilot.

*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

يتم تشغيل محتوى الخيال العلمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

شاشة مستخدم يمر بعملية تخصيص معالج AI Picture Wizard. يتم عرض سلسلة من الصور مع تمييز اختيارات المستخدم. تظهر أيقونة تحميل وتظهر صورة أفقية يتم تحسينها من اليسار إلى اليمين.

معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard)

تتعرّف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار احتمال للصور. بناءً على اختياراتك، يقوم التلفزيون بإنشاء صورة مخصصة لك فقط.

شاشة مستخدم يمر بعملية تخصيص معالج AI Picture Wizard. يتم عرض سلسلة من الصور مع تمييز اختيارات المستخدم. تظهر أيقونة تحميل وتظهر صورة أفقية يتم تحسينها من اليسار إلى اليمين.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي يعجبك من مجموعة مختارة من المقاطع الصوتية. من بين 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفاً صوتيًا مخصصًا ومضبوطًا حسب تفضيلاتك.

شعار برنامج webOS Re:New Program واسمه مع شارة CES Innovation Awards 2025 Honoree بالقرب منه.

ترقية جديدة سنويًا لمدة 5 أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

احصل على مزايا أحدث الميزات والبرامج مع الترقيات السنوية. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.

*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.

تلفزيون كبير للغاية

شاهد جميع أفلامك ورياضاتك وألعابك المفضلة على تلفزيون LG الكبير جدًا. انغمس في الدقة العالية على شاشة فائقة الدقة.

عائلة تجلس على أريكة في مواجهة تلفزيون LG QNED TV مثبت على الحائط مع طفلة صغيرة تشير إلى شاشة تصور اثنين من الدلافين.

*يأتي تلفزيون QNED82 بمقاس أقصاه 86 بوصة وقد يختلف الحجم حسب المنطقة.

تصميم نحيف للغاية

يُعيد الإطار الأنيق للتلفزيون تعريف المظهر العصري ويجعل المشاهدة أكثر غامرة.

تلفزيون LG QNED TV مثبت على الحائط فوق مكبر صوت LG Soundbar في مساحة معيشة عصرية. يصور تلفزيون LG QNED TV خلفية تجريدية ملونة.

تلفزيون LG QNED TV مثبت على الحائط فوق مكبر صوت LG Soundbar في مساحة معيشة عصرية. يصور تلفزيون LG QNED TV خلفية مجردة باللون الأخضر والأحمر والبرتقالي.

*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير

يظهر في الصورة رجل يعزف على الجيتار وامرأة تغني في ميكروفون ورجل يعزف على البيانو. تُرى الموجات الصوتية التي تصدر منها لإظهار انبعاث الصوت وكيف يتم تحسين جودة الصوت مع Al Clear Sound.

AI Clear Sound

يعمل تصحيح النغمات الدقيق على تحسين وضوح الصوت للحصول على تجربة صوتية استثنائية.

يصور تلفزيون LG QNED TV رجلاً على دراجة نارية مع دوائر مجردة أرجوانية تخرج من العجلة لتصور انبعاث الصوت.

Dynamic Sound Booster مدعوم بمعالج AI Processor

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي على تحسين صوت التلفزيون للحصول على تجربة صوت أكثر قوة.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV مثبت على الحائط. يتم تمثيل الموجات الصوتية بيانيًا لملء المساحة التي توضح كيف تخلق قنوات 9.1.2 الافتراضية تجربة صوت محيطي للمستخدم.

صوت محيطي شامل مع قنوات افتراضية 9.1.2

استمتع بتجربة الصوت المحيطي مع تلفزيون LG TV فقط. يستخدم الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لجعل الأمر يبدو كما لو كان الصوت قادمًا من قنوات 9.1.2 في جميع أنحاء العالم.

*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت (Sound Mode).

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون

يوجد مكبر صوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG QNED TV. يوجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمكبر الصوت (soundbar) وعناصر التحكم في مستوى صوت التلفزيون.

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.

* قد تختلف طرازات مكبرات الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.

*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

تجربة ألعاب قوية

استمتع بتجربة ذروة اللعب مع VRR. استمتع باللعب دون أن يعيق التأخير أداءك.

يدان تحملان وحدة تحكم في الألعاب أمام شاشة تعرض لعبة فيديو لسباق السيارات. شعار VRR في الزاوية العلوية اليسرى. يظهر شعار GeForce NOW والشهادات الأخرى ذات الصلة.

*تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.

Ambient FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما كما أرادها المخرج مع FilMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع البيئة المحيطة وتحافظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

مُخرِج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على تلفزيون LG QNED TV. في الجزء السفلي الأيسر من الصورة شعار FILMMAKER MODE™. يوجد أسفل الصورة شعارات لـ Netflix وHBOmax وPrime Video وDisney Plus وApple TV وLG Channels.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق الفيديو Amazon Prime.

أفضل تلفزيون QNED للأفلام

شاهد الأفلام تنبض بالحياة في السينما المنزلية بفضل الصوت الغامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.

Ambient FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما كما أرادها المخرج مع FilMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع البيئة المحيطة وتحافظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

Dolby Atmos

دع الصوت المحيطي النابض بالحياة يتحرك من حولك، مما يجعلك تشعر وكأنك في وسط كل الأحداث.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق الفيديو Amazon Prime.

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1929 x 1108 x 51.9 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.5 ‎

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2090 x 1215 x 200 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎58.5 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1929 x 1108 x 51.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1929 x 1174 x 359 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1700 x 359 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.5 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎46.5 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎600 x 400 ‎

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