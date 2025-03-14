تلفزيون LG QNED AI QNED82 4K Smart TV مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

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الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- تضمن ميزة التعتيم الدقيق (Precision dimming) الحصول على أدق صورة ويكشف عن أدق التفاصيل
- دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
الأمن السيبراني
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات التدرج اللوني العريض الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمومية (quantum dots).
ألوان QNED Color Pro الديناميكية الجديدة كليًّا
تقنية التدرج اللوني العريض الجديدة والفريدة من نوعها من LG التي تحل محل تقنية Quantum Dot توفر معدل إعادة إنتاج ألوان محسّن.
*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.
تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8
بفضل التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صور بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.
*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 5 AI Processor Gen6 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.
ترقية فائقة بدقة 4K تجعل كل إطار ينبض بالحياة
يعمل معالج LG القوي على تعزيز الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K الفائقة المحسّنة والسطوع والوضوح المحسّنين.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
التعتيم المحلي المتقدم (Advanced Local Dimming)
التحكم الدقيق في الإضاءة في Advanced Local Dimming يتيح لك رؤية كل التفاصيل بوضوح.
*ميزة Dimming Pro تُطبَّق على مقاس 86/75/65 بوصة من QNED82.
*صور المقارنة محاكاة لأغراض توضيحية فقط.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.
*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع أفلامك ورياضاتك وألعابك المفضلة على تلفزيون LG الكبير جدًا. انغمس في الدقة العالية على شاشة فائقة الدقة.
*يأتي تلفزيون QNED82 بمقاس أقصاه 86 بوصة وقد يختلف الحجم حسب المنطقة.
تصميم نحيف للغاية
يُعيد الإطار الأنيق للتلفزيون تعريف المظهر العصري ويجعل المشاهدة أكثر غامرة.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت (Sound Mode).
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون
يوجد مكبر صوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG QNED TV. يوجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمكبر الصوت (soundbar) وعناصر التحكم في مستوى صوت التلفزيون.
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
* قد تختلف طرازات مكبرات الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
تجربة ألعاب قوية
استمتع بتجربة ذروة اللعب مع VRR. استمتع باللعب دون أن يعيق التأخير أداءك.
*تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما كما أرادها المخرج مع FilMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع البيئة المحيطة وتحافظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق الفيديو Amazon Prime.
أفضل تلفزيون QNED للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في السينما المنزلية بفضل الصوت الغامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق الفيديو Amazon Prime.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1456 x 841 x 49.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
22.8
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1580 x 935 x 172
-
وزن العبوة (من الخارج)
29.4
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1456 x 841 x 49.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1456 x 906 x 295
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1273 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
22.8
-
وزن التلفزيون مع حامل
23.2
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 200
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