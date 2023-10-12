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LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي
صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده
جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.
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أضف المزيد من الطاقة بسهولة
مكبر الصوت على الرف الأبيض، ويوجد مضخم صوت فرعي على الجانب الأيسر. يبدو مضخم الصوت الفرعي أكبر لأنه أكثر انتشارًا.
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اتصال أكثر ملاءمة
صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.
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البث الذكي لصوت عالي الجودة
قريب من الجانب الأيمن لمكبر الصوت من LG بجوار الهاتف الذكي. يوجد جهازان على الرف الأبيض.
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التزامن بسلاسة
التلفزيون متصل بالجدار وشريط الصوت على رف أبيض. عرض تلفزيوني لرجل يعزف على الجيتار.
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المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
2.1
-
مخرج الطاقة
-
300 W
-
رئيسي
-
890 x 57 x 85 mm
-
مضخم صوت
-
171 x 390 x 261 mm
كل المواصفات
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
23 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
33 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
-
رئيسي
-
890 x 57 x 85 mm
-
مضخم صوت
-
171 x 390 x 261 mm
-
عدد القنوات
-
2.1
-
عدد السماعات
-
3 EA
-
مخرج الطاقة
-
300 W
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
الوزن الإجمالي
-
9.4 kg
-
رئيسي
-
2.1 kg
-
مضخم صوت
-
5.3 kg
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