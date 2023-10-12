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LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي

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LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي

SN4

LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي

مكبر صوت SN4 من LG
مكبر صوت متين صنوع من الكربون
مكبر الصوت الكربوني

متابعة صوت عالي الدقة

تم تصميم كل وحدة مكبر صوت بغشاء من الكربون لضمان تحقيق وضوح ممتاز.
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صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده

يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.

جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.

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مضخم صوت فرعي لاسلكي

أضف المزيد من الطاقة بسهولة

تمتع بالإيقاع مع مكبر الصوت اللاسلكي القوي Sound Bar SN4 من LG.​ ضخ 200 وات إضافية، يبدو جيدًا وملائمًا للتثبيت.

مكبر الصوت على الرف الأبيض، ويوجد مضخم صوت فرعي على الجانب الأيسر. يبدو مضخم الصوت الفرعي أكبر لأنه أكثر انتشارًا.

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قابلية الاتصال

اتصال أكثر ملاءمة

أضف اتصال البلوتوث® إلى إعدادات الصوت لديك، أو تمتع بسهولة التوصيل والتشغيل عبر الكابلات البصرية أو HDMI.

صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.

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بث بالبلوتوث

البث الذكي لصوت عالي الجودة

دفق الموسيقى مباشرة من هاتفك الذكي إلى Sound Bar SN4 من LG عبر ®Bluetooth. صوت استثنائي لكل الموسيقى المفضلة لديك أصبح الآن في متناول يديك.

قريب من الجانب الأيمن لمكبر الصوت من LG بجوار الهاتف الذكي. يوجد جهازان على الرف الأبيض.

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مزامنة صوت التلفاز

التزامن بسلاسة

ببساطة يمكن توصيل LG Sound Bar SL4Y بجهاز تلفزيون LG عن طريق ®Bluetooth وجهاز إرسال بصري تجربتك الصوتية التليفزيونية الكاملة جاهزة في وقت قصير.

التلفزيون متصل بالجدار وشريط الصوت على رف أبيض. عرض تلفزيوني لرجل يعزف على الجيتار.

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طباعة

المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

2.1

مخرج الطاقة

300 W

رئيسي

890 x 57 x 85 mm

مضخم صوت

171 x 390 x 261 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

23 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

33 W

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

890 x 57 x 85 mm

مضخم صوت

171 x 390 x 261 mm

عام

عدد القنوات

2.1

عدد السماعات

3 EA

مخرج الطاقة

300 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

9.4 kg

رئيسي

2.1 kg

مضخم صوت

5.3 kg

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مكبر صوت SN4 من LG

SN4

LG Sound Bar SN4 ، 2.1 قناة ، 300 واط ، AI Sound Pro ، مزامنة صوت التلفزيون ، مضخم صوت لاسلكي

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