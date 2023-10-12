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مكبر الصوت SN5R من LG

المواصفات

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مكبر الصوت SN5R من LG

SN5R

مكبر الصوت SN5R من LG

منظر أمامي مع مضخم صوت ومكبر صوت خلفي
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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

4.1

مخرج الطاقة

520 W

رئيسي

890 x 57 x 85 mm

السماعة الخلفية

97 x 140 x 80 mm

مضخم صوت

180 x 394 x 290 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

صوت عالي الدقة

رقمنة الصوت

24 بت / 96 كيلو هرتز

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

38 W

استهلاك الطاقة (السماعة الخلفية)

50 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

33 W

استهلاك إيقاف التشغيل (السماعة الخلفية)

0.5 W ↓

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

890 x 57 x 85 mm

السماعة الخلفية

97 x 140 x 80 mm

مضخم صوت

180 x 394 x 290 mm

صندوق لاسلكي

60 x 220 x 175 mm

عام

عدد القنوات

4.1

عدد السماعات

7 EA

مخرج الطاقة

520 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

12.9 kg

رئيسي

2.35 kg

السماعة الخلفية (2EA)

0.89 kg

مضخم صوت

5.8 kg

صندوق لاسلكي

0.98 kg

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

حامل جداري

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

لاسلكي خلفي جاهز

نعم

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

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