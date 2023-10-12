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LG SP11RA، 770 واط، قناة 7.1.4 مع مكبر صوت Meridian وDolby Atmos

المواصفات

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LG SP11RA، 770 واط، قناة 7.1.4 مع مكبر صوت Meridian وDolby Atmos

SP11RA

LG SP11RA، 770 واط، قناة 7.1.4 مع مكبر صوت Meridian وDolby Atmos

SP11RA front view with sub woofer
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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

7.1.4

مخرج الطاقة

770 W

دولبي أتموس

نعم

DTS: X

نعم

رئيسي

1443 x 63 x 146 mm

السماعة الخلفية

130.0 x 211.5 x 191.2 mm

مضخم صوت

221.0 x 390.0 x 312.8 mm

كل المواصفات

باركود

باركود

8806091277992

دعم HDMI

التمرير (4K)

نعم

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

قناة إرجاع الصوت (e-ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

دولبي فيجن

نعم

اتش دي ار 10

نعم

التمرير

نعم

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

سينما

نعم

صوت واضح

نعم

لعب

نعم

موسيقى

نعم

رياضي

نعم

أساسي

نعم

صوت عالي الدقة

رقمنة الصوت

24 بت / 192 كيلو هرتز / 24 بت / 96 كيلو هرتز

Upbit / Upsampling

24 بت / 192 كيلو هرتز

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

75 W

استهلاك الطاقة (السماعة الخلفية)

40 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

38 W

استهلاك إيقاف التشغيل (السماعة الخلفية)

0.5 W ↓

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

الوزن

الوزن الإجمالي

29.4 kg

رئيسي

7.2 kg

السماعة الخلفية (2EA)

5.2 kg

مضخم صوت

7.8 kg

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

حامل جداري

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

AAC+

نعم

دولبي أتموس

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS: X

نعم

الاتصال

AirPlay 2

نعم

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

5

كروم كاست

نعم

مدخل اتش دي ام اي

2

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

اتصال سبوتيفاي

نعم

USB

1

لاسلكي خلفي جاهز

نعم

واي-فاي

نعم

يعمل مع اليكسا

نعم

Works with the Google Assistant

نعم

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم

التحكم في وضع مكبر الصوت

نعم

مشاركة وضع صوت التلفزيون

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

1443 x 63 x 146 mm

السماعة الخلفية

130.0 x 211.5 x 191.2 mm

مضخم صوت

221.0 x 390.0 x 312.8 mm

عام

عدد القنوات

7.1.4

عدد السماعات

15 EA

مخرج الطاقة

770 W

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