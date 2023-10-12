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LG Soundbar SP2
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
2.1
-
مخرج الطاقة
-
100 W
-
رئيسي
-
760 x 63 x 90 mm
كل المواصفات
-
عدد القنوات
-
2.1
-
عدد السماعات
-
3 EA
-
مخرج الطاقة
-
100 W
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
سينما
-
نعم
-
لعب
-
نعم
-
موسيقى
-
نعم
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
27 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
حامل جداري
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
-
نعم
-
رئيسي
-
760 x 63 x 90 mm
-
الوزن الإجمالي
-
3.1 kg
-
رئيسي
-
2.3 kg
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