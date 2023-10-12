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مكبر الصوت SQC1 من إل جي
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
2.1
-
مخرج الطاقة
-
160 W
-
رئيسي
-
660 x 56 x 99 mm
-
مضخم صوت
-
185.5 x 303.0 x 205.0 mm
كل المواصفات
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
18 W
-
استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)
-
24 W
-
استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)
-
0.5 W ↓
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم / -
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
-
رئيسي
-
660 x 56 x 99 mm
-
مضخم صوت
-
185.5 x 303.0 x 205.0 mm
-
عدد القنوات
-
2.1
-
عدد السماعات
-
3 EA
-
مخرج الطاقة
-
160 W
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم / -
-
أساسي
-
نعم
-
الوزن الإجمالي
-
6.04 kg
-
رئيسي
-
1.31 kg
-
مضخم صوت
-
2.98 kg
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SQC1
مكبر الصوت SQC1 من إل جي