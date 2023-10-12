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مكبر الصوت SQC1 من إل جي

مميزات

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المواصفات

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مكبر الصوت SQC1 من إل جي

SQC1

مكبر الصوت SQC1 من إل جي

SQC1
تصميم صغير الحجم يُقدِّم صوتًا قويًا

تصميم صغير الحجم يُقدِّم صوتًا قويًا

استمتع بصوت ثري في تصميم صغير الحجم قوي بما يكفي لتجسيد نغماتك المفضلة.
مضخم صوت فرعي لاسلكي

مضخم صوت فرعي لاسلكي

استمتع بصوت رائع مع مكبرات الصوت الإستريو ومضخم صوت لاسلكي بقوة 100 واط.
إجمالي خرج الطاقة وقنوات الصوت

إجمالي خرج الطاقة وقنوات الصوت

حسِّن تجربة الأفلام أو التلفزيون أو الألعاب مع إجمالي خرج طاقة 2.1 قناة يبلغ 160 واط بجذر متوسط المربع (RMS).
bluetooth مكبر الصوت Sj2

بث الموسيقى عبر Bluetooth®‎

بُث الموسيقى المفضلة لديك من أجهزتك المحمولة إلى مكبر الصوت من خلال بث الصوت اللاسلكي عبر تقنية Bluetooth®‎.
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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

2.1

مخرج الطاقة

160 W

رئيسي

660 x 56 x 99 mm

مضخم صوت

185.5 x 303.0 x 205.0 mm

كل المواصفات

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

18 W

استهلاك الطاقة (مضخم الصوت)

24 W

استهلاك إيقاف التشغيل (مضخم الصوت)

0.5 W ↓

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

دولبي ديجيتال

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم / -

نسخة بلوتوث

4

ضوئي

1

USB

1

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

660 x 56 x 99 mm

مضخم صوت

185.5 x 303.0 x 205.0 mm

عام

عدد القنوات

2.1

عدد السماعات

3 EA

مخرج الطاقة

160 W

تأثير الصوت

Bass Blast / Bass Blast +

نعم / -

أساسي

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

6.04 kg

رئيسي

1.31 kg

مضخم صوت

2.98 kg

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SQC1

SQC1

مكبر الصوت SQC1 من إل جي