*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يتطلب اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.

*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.

*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.

*عد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.

*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

*قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب الدولة ويمكن أن تتغير دون إشعار مسبق.