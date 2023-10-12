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منصات البث
أكبر الأسماء في عالم البث تحت سقف واحد
Netflix، وAmazon Prime Video، وApple TV+ وغير ذلك الكثير - تعد أجهزة تلفزيون LG موطنًا لأكبر منصات البث. مع هذا الكم من المنصات للاختيار من بينها، هناك شيء ما لكل شيء.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يتطلب اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*عد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
*قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب الدولة ويمكن أن تتغير دون إشعار مسبق.
OLED evo
عصر جديد مشرق من LG OLED evo
تعمل ميزة معزز السطوع (Brightness Booster) والتصميم الرقيق للغاية على تقديم تحفة عرض حقيقية.
OLED
بكسلات مليئة بالحياة بلا مثيل
تبدو المشاهد نابضة بالحياة بشكل لا يصدق مع اللون الأسود الفائق والتباين اللامتناهي.
QNED
تجربة ألوان نابضة بالحياة
بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.