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الترفيه أماكن الشراء
الترفيه

كل المحتوى المفضل لديك، في مكان واحد

استمتع ببثها، العبها، عشها!

تقدم أجهزة تلفزيون LG مجموعة من خدمات OTT لمحبي الأفلام واللاعبين على حدٍ سواء - إنها أكثر متعة للجميع.

هناك ثلاث مجموعات صور - كل منها يحتوي على شعار منصة بث وصورة لقطات. شعار Netflix مع the Witcher، وشعار Apple TV plus مع Foundation، وشعار prime video مع Without Remorse.

منصات البث

 

أكبر الأسماء في عالم البث تحت سقف واحد

Netflix، وAmazon Prime Video، وApple TV+ وغير ذلك الكثير - تعد أجهزة تلفزيون LG موطنًا لأكبر منصات البث. مع هذا الكم من المنصات للاختيار من بينها، هناك شيء ما لكل شيء.

 

*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يتطلب اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.

*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.

*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.

*عد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.

*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

*قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب الدولة ويمكن أن تتغير دون إشعار مسبق.

أماكن الشراء

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OLED evo

صورة تجريدية ملونة لزهرة معروضة على شاشة تلفزيون LG OLED evo والتي تتوسع خارج إطار التلفزيون إلى الخلفية.

عصر جديد مشرق من LG OLED evo

تعمل ميزة معزز السطوع (Brightness Booster) والتصميم الرقيق للغاية على تقديم تحفة عرض حقيقية.

OLED

خطوط ملونة معروضة على شاشة LG OLED والتي تتوسع خارج إطار التلفزيون إلى الخلفية.

بكسلات مليئة بالحياة بلا مثيل

تبدو المشاهد نابضة بالحياة بشكل لا يصدق مع اللون الأسود الفائق والتباين اللامتناهي.

QNED

التلفزيون وشعار LG QNED 8K Mini LED موجود في المنتصف - ينفجر مسحوق الألوان داخل شاشة التلفزيون، كما ينبثق مسحوق الألوان خارج إطار التلفزيون.

تجربة ألوان نابضة بالحياة

بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.

NanoCell

التلفزيون وشعار LG NanoCell موجود في المنتصف - يوجد نمط تجريدي وملون لقطرات كبيرة على شاشة NanoCell.

جوهر الألوان النقية

لون نقي مع وضوح بدقة 4K يمنحك تجربة مشاهدة غامرة.

UHD

التلفزيون وشعار LG UHD موجود في المنتصف - تنتشر أشجار الشتاء الجليدية في جميع أنحاء شاشة التلفزيون والخلفية.

تلفزيونات 4K فائقة الوضوح

تأخذك دقة 4K الواضحة والنابضة بالحياة في تلفزيونك الذكي إلى مستوى جديد تمامًا.