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*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
Apple Airplay & HomeKit
التحكم بين يديك
يمكنك الآن التحكم في تلفزيون LG الخاص بك بسهولة أكبر من خلال أجهزة Apple بفضل دعم Apple AirPlay و HomeKit. استخدم تطبيق Siri أو Home لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله وتبديل الإدخال وحتى ضبط مستوى الصوت، كل ذلك دون الوصول إلى جهاز التحكم عن بُعد.
عقد الاجتماعات عن بُعد
تعرَّف على غرفة اجتماعاتك الافتراضية الجديدة
تتيح أجهزة التلفاز من LG الآن إمكانية عقد اجتماعات افتراضية عبر ميزة RemoteMeeting. يمكنك الانضمام إلى الاجتماعات بسهولة ومتابعة ما يصل إلى 100 شخص على الشاشة الكبيرة دون الحاجة إلى جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.
أربعة أشخاص يجلسون في غرفة الاجتماعات يشاهدون التلفاز، ويشاركون في اجتماع افتراضي. تعرض شاشة التلفاز وجوه الأشخاص المشاركين في الاجتماع.
يمكنك دعوة 100 شخص للانضمام إلى غرفة اجتماعات افتراضية واحدة
استمتع باتصال آمن مع 100 شخص مشارك في غرفة اجتماعات افتراضية واحدة. يمكنك بسهولة استضافة اجتماعات كبيرة العدد، ورؤية جميع المشاركين في آنٍ واحد.
شاشة تلفاز تعرض 100 شخص على شاشة واحدة باستخدام ميزة Remote Meeting.
هل تحتاج إلى غرفة اجتماعات؟ لدينا الكثير
توفر ميزة Remote Meeting 99 غرفة اجتماعات افتراضية بمساحة عملاقة في أي مكان تريده. يمكن التحقق من توفر الغرف وتحديد موعد الاجتماع بسهولة في مكان واحد.
الشاشة التي تعرض غرف اجتماعات متعددة في ميزة Remote Meeting.
*قد تتطلب ميزة RemoteMeeting خدمة اشتراك منفصلة
*قد يختلف الدعم بحسب مواصفات web OS.
*يلزم توفر كاميرا USB مستقلة لتشغيل وظائف الفيديو.
التنبيهات الرياضية
هل يمكنك الحصول على آخر الأخبار الرياضية أثناء مشاهدة فيلم؟ النتيجة!
من إطلاعك على أحدث المباريات والأوقات، إلى إعلامك بكل هدف عند حدوثه، تمنحك ميزة "التنبيهات الرياضية (Sports Alert)" تحديثات في الوقت الفعلي لفرقك ودورياتك المفضلة حتى عند مشاهدة محتوى آخر.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
ملفي التعريفي
استمتع بتجربة منسقة بشكل خاص
يتميز تلفزيون LG الآن بتوافر ميزة ملفي التعريفي (My Profile)، حيث يمكنك بسهولة إنشاء ملفات تعريف فردية والتبديل بينها لكل فرد من أفراد الأسرة. يتم بعد ذلك تخصيص الشاشة الرئيسية لكل حساب مختلف، مما يمنحك توصيات محتوى مخصصة وتنبيهات رياضية ووصولاً سريعًا إلى تطبيقاتك المفضلة للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة
البحث عن المحتوى ذي الصلة
ستحصل على المزيد من المحتوى بنقرة واحدة
تسهِّل ميزة «البحث عن المحتوى ذي الصلة» من العثور على المحتوى التالي الذي ستشاهده. ما عليك سوى الضغط على زر الصوت بجهاز التحكم عن بُعد للبحث عن المزيد من المحتوى الموصى به حتى تجد ما تفضله ويستحق المشاهدة.
*يختلف دعم هذه الخدمة حسب الدولة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*يتفاوت تصميم جهاز التحكم عن بُعد حسب الدولة.
*تفرض الضوابط المنظمة للبث قيودًا على التشغيل في بعض البلدان، كما تحظر اتفاقية تحالف مقدمي المحتوى تراكب مواد المحتوى الأخرى على قناة دفق IP (قناة LG)، ومن ثم تقييد استخدام وظيفة MagicLink.
استعداد دائم (Always Ready)
لن يجعلك هذا التلفزيون تنتظر
تعد أجهزة تلفزيون LG مفيدة، حتى عند إيقاف تشغيلها، وذلك بفضل ميزة "الاستعداد الدائم (Always Ready)" المضافة حديثًا. تتيح هذه الميزة للتلفزيون العمل كمكبر صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) عندما لا يكون قيد الاستخدام بحيث يكون جاهزًا للرد على أوامرك الصوتية في أي لحظة. يمكنك أيضًا استخدام التلفزيون لعرض الساعات أو الأعمال الفنية أو الصور أو تشغيل الموسيقى للحصول على قطعة مركزية منزلية متعددة الاستخدامات.
شاشة تلفزيون تعرض طقس الغد.
*تتوافر ميزة "الااستعداد الدائم (Always Ready)" في طرازات QNED99/95/90.
المشاركة من غرفة إلى أخرى (Room-to-Room Sharing)
بيت من الترفيه
استمتع بمشاهدة المحتوى بسلاسة حتى أثناء تنقلك في أرجاء منزلك من خلال ميزة "المشاركة من غرفة إلى أخرى (Room-to-Room Sharing)". ما عليك سوى إخبار تلفزيونك بإرسال المحتوى الخاص بك إلى تلفزيون LG آخر على شبكة واي فاي المنزلية الخاصة بك والاستمتاع بتجربة غير منقطعة أثناء انتقالك من غرفة إلى أخرى.
*التلفزيون الرئيسي (إرسال المحتوى): تلفزيونات 2022 استنادًا إلى معالج (α9 Gen5 AI Processor) (سلسلة OLED Z2, G2, C2، QNED99، QNED95) (متاح من النصف الأول من عام 2022).
*التلفزيون الفرعي (استقبال المحتوى): طرازات 2022 (متاح من النصف الأول من عام 2022).
*تلفزيونات NanoCell وتلفزيونات UHD مدعومة فقط كأجهزة تلفزيون فرعية.
*يمكن فقط مزامنة أجهزة التلفزيون المتصلة بنفس شبكة واي فاي.
*قد يختلف دعم المشاركة من غرفة إلى أخرى (Room-to-Room Sharing) باختلاف البلد.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
إمكانية الوصول
نحن نسهل على الجميع حب تلفزيونات LG
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد.
OLED evo
عصر جديد مشرق من LG OLED evo
تعمل ميزة معزز السطوع (Brightness Booster) والتصميم الرقيق للغاية على تقديم تحفة عرض حقيقية.
OLED
بكسلات مليئة بالحياة بلا مثيل
تبدو المشاهد نابضة بالحياة بشكل لا يصدق مع اللون الأسود الفائق والتباين اللامتناهي.
QNED
تجربة ألوان نابضة بالحياة
بفضل تقنية Quantum Dot وNanoCell، توفر تلفزيونات LG QNED ألوانًا لا مثيل لها.