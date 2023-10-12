*التلفزيون الرئيسي (إرسال المحتوى): تلفزيونات 2022 استنادًا إلى معالج (α9 Gen5 AI Processor) (سلسلة OLED Z2, G2, C2، QNED99، QNED95) (متاح من النصف الأول من عام 2022).

*التلفزيون الفرعي (استقبال المحتوى): طرازات 2022 (متاح من النصف الأول من عام 2022).

*تلفزيونات NanoCell وتلفزيونات UHD مدعومة فقط كأجهزة تلفزيون فرعية.

*يمكن فقط مزامنة أجهزة التلفزيون المتصلة بنفس شبكة واي فاي.

*قد يختلف دعم المشاركة من غرفة إلى أخرى (Room-to-Room Sharing) باختلاف البلد.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.