About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

Minipage_Viewing_Angle_01_desktop

أين تجلس وتشاهد التلفاز؟

Minipage_Viewing_Angle_02_desktop

إن أجمل نقطة تشاهد منها التلفاز هي من الجانب

وبملاحظة سلوك الناس في مشاهدة التلفاز، يمكننا أن نلاحظ بكل سهولة أنهم يجلسون في العادة على زاوية من التلفاز وليس أمامه مباشرةً. وهذا يسري عليك أيضًا بالطبع. هل كنت على علم بأن زاوية مشاهدة التلفاز يمكن أن تتسبب في تشوّه الألوان وأن تؤثر على صحة المعلومات التي تقرأها عليه؟

* بحث نقاط مشاهدة التلفاز (فبراير 2017، معهد البحوث الاجتماعية "IPSOS")

Minipage_Viewing_Angle_03_desktop

مشاهدة ألوان حقيقية من أي زاوية

وفي حين أن تقنية Nano Cell في تلفاز LG تحافظ على الألوان بدقة تقترب من نسبة %100 من الجانب كما هي من الأمام، لا يحقق التلفاز التقليدي هذه الميزة.
فقد تتشوّه الألوان من الجانب.

* الحجم النسبي لنطاق الألوان مضبوط على %100 عند المشاهدة من المركز (‏0 درجة)
* تعتمد البيانات على بحث داخلي أجرته LG.

Minipage_Viewing_Angle_04_desktop

الألوان الحقيقية، تعتمد كليًا على زاوية المشاهدة

توفر تقنية Nano Cell في تلفاز LG ألوانًا دقيقة من دون تشوّه من نقاط المشاهدة التي تفضلها وذلك بخلاف أجهزة التلفاز التقليدية الأخرى.

Minipage_Viewing_Angle_05_desktop

قد تتفاجأ إذا علمت أنك قد تقرأ المعلومات بطريقة خاطئة على شاشات أجهزة التلفاز التقليدية من الزاوية.

ولكن تلفاز LG الذي يستخدم تقنية العرض Nano Cell يعرض المعلومات بدقة بغض النظر عن زاوية مشاهدتك لها.

* تعتمد البيانات على بحث داخلي أجرته LG.

Minipage_Viewing_Angle_06_desktop

طريقة تحكم تلفاز Nano Cell™‎ في الألوان بدقة

وتمتص الجسيمات النانوية فائض الطول الموجي للضوء وتقلل من النزف اللوني من ألوان RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) المعروضة على الشاشة. يعرض ألوانًا نقية ومفعمة بالحيوية.

Minipage_Viewing_Angle_07_desktop

ألوانًا غنية ودقيقة من أي زاوية

ألوانًا غنية ودقيقة من أي زاوية انظر كل طرازات تلفاز Nano Cell