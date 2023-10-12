وبملاحظة سلوك الناس في مشاهدة التلفاز، يمكننا أن نلاحظ بكل سهولة أنهم يجلسون في العادة على زاوية من التلفاز وليس أمامه مباشرةً. وهذا يسري عليك أيضًا بالطبع. هل كنت على علم بأن زاوية مشاهدة التلفاز يمكن أن تتسبب في تشوّه الألوان وأن تؤثر على صحة المعلومات التي تقرأها عليه؟