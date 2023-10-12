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إن أجمل نقطة تشاهد منها التلفاز هي من الجانب
وبملاحظة سلوك الناس في مشاهدة التلفاز، يمكننا أن نلاحظ بكل سهولة أنهم يجلسون في العادة على زاوية من التلفاز وليس أمامه مباشرةً. وهذا يسري عليك أيضًا بالطبع. هل كنت على علم بأن زاوية مشاهدة التلفاز يمكن أن تتسبب في تشوّه الألوان وأن تؤثر على صحة المعلومات التي تقرأها عليه؟
* بحث نقاط مشاهدة التلفاز (فبراير 2017، معهد البحوث الاجتماعية "IPSOS")
مشاهدة ألوان حقيقية من أي زاوية
وفي حين أن تقنية Nano Cell في تلفاز LG تحافظ على الألوان بدقة تقترب من نسبة %100 من الجانب كما هي من الأمام، لا يحقق التلفاز التقليدي هذه الميزة.
فقد تتشوّه الألوان من الجانب.
* الحجم النسبي لنطاق الألوان مضبوط على %100 عند المشاهدة من المركز (0 درجة)
* تعتمد البيانات على بحث داخلي أجرته LG.
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الألوان الحقيقية، تعتمد كليًا على زاوية المشاهدة
توفر تقنية Nano Cell في تلفاز LG ألوانًا دقيقة من دون تشوّه من نقاط المشاهدة التي تفضلها وذلك بخلاف أجهزة التلفاز التقليدية الأخرى.
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قد تتفاجأ إذا علمت أنك قد تقرأ المعلومات بطريقة خاطئة على شاشات أجهزة التلفاز التقليدية من الزاوية.
ولكن تلفاز LG الذي يستخدم تقنية العرض Nano Cell يعرض المعلومات بدقة بغض النظر عن زاوية مشاهدتك لها.
* تعتمد البيانات على بحث داخلي أجرته LG.
طريقة تحكم تلفاز Nano Cell™ في الألوان بدقة
وتمتص الجسيمات النانوية فائض الطول الموجي للضوء وتقلل من النزف اللوني من ألوان RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) المعروضة على الشاشة. يعرض ألوانًا نقية ومفعمة بالحيوية.