We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.
*بناءً على نتائج اختبار إل جي الداخلي، تحت إشراف إنترتك. تم اختبار سعة وعاء A9 Kompressor™ في الوضع السريع. يتم شفط وبر القط (من سلالة مين كون) حتى وصل الوعاء إلى السعة. ثم يتم ضغطه بواسطة وظيفة الضغط اليدوي. تم تكررت هذه الدورة حتى وصل وبر القط المضغوط إلى السعة المحددة. يتم حساب كفاءة الضغط على أساس الوزن، مقارنة (بنفس الحجم) غير المضغوط من وبر القط. قد تختلف سعة الوعاء الفعلية (كفاءة الضغط) تبعًا لبيئة التشغيل.
*تأكد من جفاف المرشحات بالكامل بعد الغسيل قبل إعادة تجميعها. قد يختلف وقت الجفاف حسب الموسم أو درجة الحرارة أو الرطوبة.
*تم اختباره وفقًا لمعيار نظام المكنسة الكهربائية رقم ASTM F1977-04 (2017) الخاص بكفاءة الترشيح، في الوضع السريع (الحد الأقصى). قد تختلف كفاءة الترشيح الفعلية تبعاً لبيئة التشغيل.
*يتطلب الأمر هاتف ذكي متوافق يعمل بنظام (أندرويد 4.1.2 أو نظام أي 9 أو اس أو الإصدارات اللاحقة) لتطبيق ThinQ™ من إل جي. يتطلب الأمر وجود اتصال واي فاي منزلي أو بيانات الهاتف المحمول.
تتضمن العبوة فوهة باور درايف™
فوهة باور درايف™
تزيل فوهة باور درايف الرقيقة™ الغبار والأوساخ ووبر الحيوانات الأليفة بشكل فعال من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
ثلاث صور متتاليات: تُظهر الصورة الأولى مكنسة كهربائية تزيل الأوساخ من سطح صلب، وتزيل الثانية رقائق من سجادة، بينما تظهر الثالثة القبضة القوية على الفراش.
تنظيف سهل وشامل مع العديد من الملحقات
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
**بناءً على نتائج اختبار إل جي الداخلي، قد يختلف عدد الذبذبات في الدقيقة وفقًا لبيئة التشغيل وساعات الاستخدام.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
الباركود
-
8806087076363
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.6
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
A9K-CORE
مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.