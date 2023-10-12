مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

*بناءً على نتائج اختبار إل جي الداخلي، تحت إشراف إنترتك. تم اختبار سعة وعاء A9 Kompressor™ في الوضع السريع. يتم شفط وبر القط (من سلالة مين كون) حتى وصل الوعاء إلى السعة. ثم يتم ضغطه بواسطة وظيفة الضغط اليدوي. تم تكررت هذه الدورة حتى وصل وبر القط المضغوط إلى السعة المحددة. يتم حساب كفاءة الضغط على أساس الوزن، مقارنة (بنفس الحجم) غير المضغوط من وبر القط. قد تختلف سعة الوعاء الفعلية (كفاءة الضغط) تبعًا لبيئة التشغيل.