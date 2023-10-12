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مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

مميزات

المعرض

المواصفات

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مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

A9K-CORE

مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

Cradle_RightSide_PowerCarpet
شفط قوي لتنظيف عميق

شفط قوي لتنظيف أكثر اكتمالاً

يدور محرك العاكس الذكي الخالي من الفرشاة بسرعة عالية لتوليد شفط قوي يمكنه رفع جزيئات الأوساخ بسهولة.
تقع منطقة مقبض المكنسة الكهربائية اليدوية على اليسار مع وجود المحرك العاكس الذكي™ بالجانب الأيمن داخل الجهاز.

تقنية تنظيف قوية مدعمة بضمان لمدة 10 سنوات

يتميز المحرك العاكس الذكي™ بتصميم خالي من الفرشاة بأدنى قدر من الاحتكاك الميكانيكي أثناء التشغيل. يعمل ذلك على تحسين متانة المحرك مما يتيح لشركة إل جي تقديم ضمان لمدة 10 سنوات على أجزاءه.

صورة توضح جانب حاوية المكنسة الكهربائية اليدوية ممتلئًا بالغبار، مع دفع تقنية كومبريسور™ من إل جي لأسفل وظهور مساحة أكبر في الحاوية.

يتم ضغط الأوساخ داخل الحاوية، بحيث يتم التقليل من عدد مرات إفراغها

توفر تقنية كومبريسور™ من إل جي الوقت عن طريق ضغط الغبار والوبر المتجمع داخل السلة. لن تحتاج إلى تنظيف الحاوية كثيرًا، بفضل ضغط الغبار والوبر (بما يصل إلى 2.4 ضعف السعة غير المضغوطة*). يتم دفع ذراع الكومريسور ببساطة مع فتح الباب لتنظيف المحتويات عندما يحين وقت التفريغ.

*بناءً على نتائج اختبار إل جي الداخلي، تحت إشراف إنترتك. تم اختبار سعة وعاء A9 Kompressor™ في الوضع السريع. يتم شفط وبر القط (من سلالة مين كون) حتى وصل الوعاء إلى السعة. ثم يتم ضغطه بواسطة وظيفة الضغط اليدوي. تم تكررت هذه الدورة حتى وصل وبر القط المضغوط إلى السعة المحددة. يتم حساب كفاءة الضغط على أساس الوزن، مقارنة (بنفس الحجم) غير المضغوط من وبر القط. قد تختلف سعة الوعاء الفعلية (كفاءة الضغط) تبعًا لبيئة التشغيل.

 

يمكن تخزين مكنسة A9K عن طريق التثبيت على الجدار أو الحامل الأرضي أو الوضع المضغوط.

خيارات الشحن والتخزين

يمكن تخزين مكنسة كورد زيرو الكهربائية اليدوية™ بسهولة وأمان في منزلك بثلاث طرق مختلفة: وضع التثبيت على الجدار ووضع الحامل الأرضي والوضع المضغوط.
يتم_إمساك_مقبض_المكنسة_الكهربائية_اليدوية_باليد__يوجد_بظهر_المقبض_زر_التشغيل_/ الإيقاف وزر الواي فاي وزر وضع التشغيل السريع.

ميزات التحكم بلمسة واحدة من إبهامك

تمتع بإمكانية تشغيل مكنستك الكهربائية بسهولة من خلال لمسة واحدة. قم بتشغيل وإيقاف وضبط مستويات الطاقة بلمسة من إبهامك. انه أمر بالغ السهولة.

فيديو يظهر به المنتج في مشهد جانبي مع سهم على الأنبوب يشير إلى خيار التمديد المكون من 4 مراحل. كما يُظهر خط مرسوم على اليسار تمديد العصا إلى 3.68 قدم ثم إلى 2.89 قدم مع إمكانية التحريك يمينا ويسارا.

إمكانية تعديل طول العصا بقصد إتاحة تعدد وسهولة الاستخدام.

مع إمكانية التمديد رباعي المراحل، يتيح الأنبوب التلسكوبي للمستخدمين ضبط الطول على ارتفاعهم المفضل من أجل راحة الاستخدام.

فيديو يظهر به صنبور قيد التشغيل حيث يملأ الماء نصف الصورة لإظهار سهولة تنظيف العناصر الثلاثة التي تشكل المرشح ونظام الشفط الخاص بالمكنسة الكهربائية اليدوية الطافية بالصورة.

مرشحات قابلة للإزالة والغسيل

قم بصيانة مكنستك الكهربائية بسهولة عن طريق إزالة وغسيل المرشحات. تتراكم الأوساخ على المرشحات داخل مكنستك الكهربائية بمرور الوقت. يمكن إزالة المرشح المعدني والمرشح المسبق القماشي ومرشح الغبار الناعم وغسلهم بالماء لتنظيف الأوساخ. اترك المرشحات حتى تجف تمامًا قبل إعادتها إلى المكنسة.

*تأكد من جفاف المرشحات بالكامل بعد الغسيل قبل إعادة تجميعها. قد يختلف وقت الجفاف حسب الموسم أو درجة الحرارة أو الرطوبة.

تم فصل نظام الترشيح المكون من 5 خطوات الخاص بالمنتج وعرضه بأسهم وكلمات تشير إلى كل خطوة مع: الشفط الأول، المرشح المعدني الخاص بالغبار، الشفط الثاني، المرشح المسبق، مرشح الغبار الناعم.

نظام ترشيح مكون من 5 خطوات مع مرشح لتجميع الغبار بكفاءة عالية

يساعد نظام المرشح المكون من 5 خطوات في التقاط %99.97 من جزيئات الغبار التي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون من الأسطح المنزلية.* 

*تم اختباره وفقًا لمعيار نظام المكنسة الكهربائية رقم ASTM F1977-04 (2017) الخاص بكفاءة الترشيح، في الوضع السريع (الحد الأقصى). قد تختلف كفاءة الترشيح الفعلية تبعاً لبيئة التشغيل.

صورة توضح المكنسة الكهربائية بحامل الشحن في غرفة المعيشة بالخلفية مع ظهور امرأة تنظر إلى هاتفها في المقدمة. صورة تُظهر شاشة الهاتف تعرض تاريخ تنظيف الجهاز.

إدارة مكنستك بسهولة 

يساعد تطبيق ThinQ™ بمراقبة مكنسة CordZero™ A9 Kompressor والحفاظ عليها عن طريق تنبيهك للتحقق من حالة المرشح ووقت شحن البطارية، بالإضافة إلى تشغيل التشخيص وسجل التنظيف، كل ذلك من خلال تطبيق واحد.*

*يتطلب الأمر هاتف ذكي متوافق يعمل بنظام (أندرويد 4.1.2 أو نظام أي 9 أو اس أو الإصدارات اللاحقة) لتطبيق ThinQ™ من إل جي. يتطلب الأمر وجود اتصال واي فاي منزلي أو بيانات الهاتف المحمول.

تتضمن العبوة فوهة باور درايف™

فوهة باور درايف™

تزيل فوهة باور درايف الرقيقة™ الغبار والأوساخ ووبر الحيوانات الأليفة بشكل فعال من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

ثلاث صور متتاليات: تُظهر الصورة الأولى مكنسة كهربائية تزيل الأوساخ من سطح صلب، وتزيل الثانية رقائق من سجادة، بينما تظهر الثالثة القبضة القوية على الفراش.

تنظيف سهل وشامل مع العديد من الملحقات

فوهة باور درايف™ رقيقة

تزيل فوهة باور درايف الرقيقة™ الغبار والأوساخ ووبر الحيوانات الأليفة بشكل فعال من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

فوهة باور درايف™ متعددة الأسطح

مناسبة لمجموعة متنوعة من الأرضيات الأساسية، وخاصة السجاد.

أداة التجميع

تعد أداة التجميع ملحق شامل 2 في 1 يمكن ضبطه بين الفرشاة الناعمة أو الفوهة الصلبة.

أداة الشقوق

تمتاز أداة الشقوق بالفائدة في لتنظيف المناطق الحرجة التي يصعب الوصول إليها.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

**بناءً على نتائج اختبار إل جي الداخلي، قد يختلف عدد الذبذبات في الدقيقة وفقًا لبيئة التشغيل وساعات الاستخدام.

الملخص

طباعة

الأبعاد

core
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

الباركود

الباركود

8806087076363

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

نعم

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.6

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

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Cradle_RightSide_PowerCarpet

A9K-CORE

مكنسة CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.