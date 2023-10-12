غسالة 14 كجم مع مجفف 8 كجم غسالة تحميل أمامي ، لون أبيض ، AIDD ، غسالة ومجفف في آن واحد ، غسيل تربو ، بخار ، إضافة قطع ، محرك مباشر عاكس ، تشخيص ذكي ، تقنية ™ThinQ