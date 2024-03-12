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سعة 10.5 كجم | مجفف سعة 7 كجم | تحميل أمامي | AI DD + ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef
-
ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef
-
سعة 10.5 كجم | مجفف سعة 7 كجم | تحميل أمامي | AI DD
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
لوحة تعمل باللمس
الأبعاد/الأوزان
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
540 × 294 × 417
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
368 × 272 × 476
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
476 × 272 × 368
-
وزن المنتج (كجم)
-
8.5
-
وزن الشحن (كجم)
-
11.2
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1000
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
ميزات فرن ميكروويف
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1000
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
292
المواصفات الأساسية
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
أبيض
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
النوع
-
Solo
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
أساليب الطهي
-
اعادة تسخين ذاتي
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
تذويب
-
3
-
مقاوم للماء
-
2
-
إزالة العسر
-
3
-
تدفئة
-
2
التصميم / التشطيب
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
تأرجح جانبي
-
اللون الخارجي
-
أبيض
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
خيارات إضافية
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
7
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
لمس LED
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
النوع
-
غسالة ومجفف تحميل أمامي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي غير قابل للصدأ
-
نوع الباب
-
باب من الزجاج المقوى + حافة كروم
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WSV1107.MS2535G
سعة 10.5 كجم | مجفف سعة 7 كجم | تحميل أمامي | AI DD + ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef