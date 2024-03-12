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غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ، + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ، + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين

MSWF1711W.ABWG

غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ، + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين

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الملخص

طباعة
السعة
39لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
523x325x540
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
طهي سريع

كل المواصفات

ميزات فرن ميكروويف

استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)

1450

استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)

1900

استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)

1850

استهلاك طاقة الشواية (وات)

950

نوع السخان

فحم + كوارتز

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1100

سعة الفرن (لتر)

39

حجم القرص الدوار (مم)

360

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

اللمس والاتصال

أساليب الطهي

إذابة الثلج

8

القلي بالهواء

8

خبز

8

إذابة الصقيع العاكس

4

الطبخ البطيء

4

الطبخ بالبخار

8

تدفئة

4

الملحقات

الطهي بالبخار (ea)

نعم

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

614 × 381 × 573

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

523 × 325 × 540

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 327 × 525

وزن المنتج (كجم)

15.2

وزن الشحن (كجم)

21.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1100

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

فضي راقي

سعة الفرن (لتر)

39

النوع

الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

سحب لأسفل

اللون الخارجي

فضي راقي

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

WF1711WHT-V1
السعة
17كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
1260x770x700
التكنولوجيا الرئيسية
™Steam
ميزة إضافية
Smart ThinQ (WiFi)

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 1260 × 770

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 1260 × 770

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

71

الوزن (كجم)

67

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

TrueSteam

نعم

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

ابيض

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