غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ، + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين