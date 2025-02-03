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غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | Turbo Wash + مجفف 18 كجم | ThinQ | Inverter Heat Pump

مميزات

المعرض

المواصفات

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أماكن الشراء

الدعم

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | Turbo Wash + مجفف 18 كجم | ThinQ | Inverter Heat Pump

PTWF2111B.RH18U8J

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | Turbo Wash + مجفف 18 كجم | ThinQ | Inverter Heat Pump

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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • ™DAUL Inverter Heat Pump
  • ضمان مزدوج لمدة 10 سنوات
  • ™Eco Hybrid
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Products in this Bundle: 2
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RH18U8JVCW

مجفف 18 كجم | ThinQ | Inverter Heat Pump
front view

WF2111BST

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | Turbo Wash

Vivace-Intro

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

توفير مضاعف للطاقة والوقت
DUAL Inverter Heat Pump™‎

توفير مضاعف للطاقة والوقت

تقنية عاكس متطورة يتمتع بها DUAL Inverter Heat Pump™‎ توفر أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة أو أقصر أوقات الغسل على الإطلاق.

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

RH18U8JVCW_dimension

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

فولاذ أسود

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

18.0

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770x990x820

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

مكافحة تجعد الملابس

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

العناية بالمكثف

نعم

إنهاء التأخير

نعم

العناية بالأسطوانة

نعم

إضاءة الحلة

نعم

مستوى التجفيف

5 مستويات

المفضلة

لا

وقت أقل

نعم

وقت أكثر

نعم

تجفيف الرف

لا

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

Steam

لا

تجفيف بالوقت

نعم

الباركود

الباركود

8806096109670

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

18.0

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي

إشارة قفل الباب

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

750x1085x852

عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)

1340

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770x990x820

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

82.0

الوزن (كجم)

76.0

الميزات

مستشعر التجفيف

نعم

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

مؤشر فراغ المياه

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

محرك انفيرتير

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

باب قابل للعكس

لا

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فولاذ أسود

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

البرامج

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

ملابس النشاطات (ملابس رياضية)

نعم

مجفف - الذكاء الاصطناعي

نعم

انتعاش الفراش

نعم

هواء بارد

نعم

القطن

نعم

القطن+

لا

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكيت البالِ

نعم

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

المناشف

نعم

الصوف

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

الاقتران الذكي

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

wf2111bst
السعة
21 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

الغسالة

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بخار أسود

البرامج

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

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