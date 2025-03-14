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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

مميزات

المعرض

المواصفات

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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

PTWS2112.A9KS

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

()
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Second model front view

الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • شفط قوي
  • Kompressor™ - ضغط الغبار وسهولة التفريغ
  • حزمة Dual PowerPack™ مزدوجة لوقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
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Products in this Bundle: 2
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A9K-SOLO

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112BST

WS2112BST

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
Vivace-Intro
Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.
شفط قوي لتنظيف عميق3

شفط قوي لتنظيف عميق

يساعد الجمع بين Smart Inverter Motor™ وAxial Turbo Cyclone الذي يفصل بين الغبار والقاذورات على توفير شفط قوي طويل الأمد.

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;260 x 1120 x 270 &lrm;

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096999721

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

لا

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎260 x 1120 x 270 ‎

الوزن (كجم)

2.9

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تكنولوجيا الكومبريسور

نعم

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

لا

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

لا

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

قوة الشفط القصوى (واط)

220

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ws2112bst
السعة
21/12 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

العناية بتجعّد الملابس

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

العناية بتجعّد الملابس

نعم

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

12

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

TurboWash360˚

نعم

النوع

الغسالة والمجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي حجري

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