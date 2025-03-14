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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor
-
مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor
-
سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
‎260 x 1120 x 270 ‎
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
-
8806096999721
الملحقات الأساسية
-
فرشاة التنظيف
-
لا
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.9
الميزات (أكثر نظافة)
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
تكنولوجيا الكومبريسور
-
نعم
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
الفوهات
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
لا
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
أداء (أنظف)
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
-
قوة الشفط القصوى (واط)
-
220
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
12
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
النوع
-
الغسالة والمجفف
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي حجري
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