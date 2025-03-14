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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + LG XBOOM RNC5

مميزات

المعرض

المواصفات

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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + LG XBOOM RNC5

PTWS2112B.RNC5

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + LG XBOOM RNC5

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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • +Bass Blast
  • إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)
  • وظيفة DJ
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Products in this Bundle: 2
RNC5

RNC5

LG XBOOM RNC5
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112BST

WS2112BST

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
Vivace-Intro
Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.
منظر بزاوية منخفضة للجانب الأيسر من LG XBOOM مقابل خلفية أرجوانية. ضوء XBOOM أرجواني هو الآخر.
LG XBOOM RNC5

مكبر صوت موسيقى الحفلات المتعدد الميزات

تقدم ميزة Super Bass Boost وغيرها من الميزات الممتعة إيقاعات قوية ومدوية تنقل الحفلة إلى مستوى أعلى من المتعة.
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كل المواصفات

ميزات المنتج

الصوت

EQ/Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم) معادل صوت خاص (Dangdut، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

EQ خاص

(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

الراحة

تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)

الوظائف

مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير

تنسيق الملف

(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec

مواصفات المنتج

مكبر الصوت

النظام - وحدة مكبر صوت ثنائية الاتجاه 3 - وحدة مضخم صوت 2 بوصة × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/مكبر صوت) - 8 Ω / 3 Ω

الوصلات

USB (مدخلان) للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)

الإمداد بالطاقة

ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز

الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم

الرئيسية: ‎330 x 685 x 344 مم

الوزن الصافي: (كجم)

الصافي: 13.8 كجم

الوزن الإجمالي: (كجم)

الإجمالي: 16.6 كجم

الملخص

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Dimension (mm)

ws2112bst
السعة
21/12 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

العناية بتجعّد الملابس

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

العناية بتجعّد الملابس

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

12

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

TurboWash360˚

نعم

النوع

الغسالة والمجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي حجري

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

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