سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + LG XBOOM RNC5

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LG XBOOM RNC5
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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
كل المواصفات
ميزات المنتج
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الصوت
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EQ/Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم) معادل صوت خاص (Dangdut، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)
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EQ خاص
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(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)
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الراحة
-
تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)
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الوظائف
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مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير
-
تنسيق الملف
-
(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec
مواصفات المنتج
-
مكبر الصوت
-
النظام - وحدة مكبر صوت ثنائية الاتجاه 3 - وحدة مضخم صوت 2 بوصة × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/مكبر صوت) - 8 Ω / 3 Ω
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الوصلات
-
USB (مدخلان) للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)
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الإمداد بالطاقة
-
ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز
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الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
الرئيسية: 330 x 685 x 344 مم
-
الوزن الصافي: (كجم)
-
الصافي: 13.8 كجم
-
الوزن الإجمالي: (كجم)
-
الإجمالي: 16.6 كجم
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
12
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
النوع
-
الغسالة والمجفف
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي حجري
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
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