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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

PTWS2112B.S40T

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • تحكم سهل في مكبرات Soundbar للتلفزيون مع Soundbar Control
  • صوت مثالي دائمًا من AI Sound Pro
  • تجارب استماع متنوعة مع 3-Band EQ
المزيد
Products in this Bundle: 2
صورة أمامية لمكبر الصوت LG Soundbar S40T ومضخم الصوت subwoofer

S40T

مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112BST

WS2112BST

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
Vivace-Intro
Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

يظهر مكبر الصوت LG Soundbar على خلفية سوداء مظللة بضوء موجَّه.

مكبر الصوت المثالي لتلفزيون LG TV

امنح تجربة LG TV الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

طباعة

كل المواصفات

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ws2112bst
السعة
21/12 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

العناية بتجعّد الملابس

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

العناية بتجعّد الملابس

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

TurboWash360˚

نعم

النوع

الغسالة والمجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي حجري

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

12

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

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