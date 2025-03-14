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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
-
مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
-
سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
4.1
-
مخرج الطاقة
-
600 W
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
كل المواصفات
تأثير الصوت
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
قوة
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
90 W
إكسسوار
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
الاتصال
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
الراحة
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
عام
-
عدد القنوات
-
4.1
-
عدد السماعات
-
5 EA
-
مخرج الطاقة
-
600 W
دعم HDMI
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
14.7 kg
-
رئيسي
-
6.6 kg
-
مضخم صوت
-
5.3 kg
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
12
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
النوع
-
الغسالة والمجفف
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي حجري
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
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