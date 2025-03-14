سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X