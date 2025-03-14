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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

مميزات

المعرض

المواصفات

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سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

PTWS2112B.SNH5

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • قوة كبيرة بفضل السماعات الأمامية
  • تقنية DTS Virtual:X
  • 4.1 قناة
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Products in this Bundle: 2
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

SNH5

مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112BST

WS2112BST

سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار

Vivace-Intro

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

صورة مقرّبة لمكبر صوت إل جي من الزاوية اليمنى. يظهر بالصورة أيضًا الجانب الأيسر السفلي من التلفزيون.
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

صوت مثالي من أجل تجربة سينمائية

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المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

4.1

مخرج الطاقة

600 W

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

90 W

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

عام

عدد القنوات

4.1

عدد السماعات

5 EA

مخرج الطاقة

600 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

الوزن

الوزن الإجمالي

14.7 kg

رئيسي

6.6 kg

مضخم صوت

5.3 kg

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ws2112bst
السعة
21/12 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

العناية بتجعّد الملابس

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

العناية بتجعّد الملابس

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

12

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

TurboWash360˚

نعم

النوع

الغسالة والمجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي حجري

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

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