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غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،
غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،
*تم الاختبار من قِبل Intertek. استنادًا إلى IEC 60456: الإصدار 5.0 2010-02 من بروتوكول الاختبار. نصف الحمولات في دورة القطن على 40 درجة مئوية مع خيار TurboWash. قد يتباين وقت البرنامج وفقًا للبيئة الفعلية.
*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
التحكم الذكي عن بعد
تنزيل دورة
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
قفل الأطفال
-
نعم
-
اللون
-
فضي حجري
-
الضمان
-
سنتان
-
الفولطية/ التردد
-
220V
-
صنع في
-
china
-
نوع المنتج
-
غسالة
-
الميزات
-
™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة %18 للأقمشة) ، ThinQ (W-Fi)
-
اسم الماركة
-
LG
-
طراز المنتج
-
WF1310XMT
-
نوع شاشة العرض
-
أبيض LED
-
نوع التحكم
-
قرص + شاشة تعمل باللمس
-
نوع التحميل
-
غسالة تحميل أمامي
-
نوع البرنامج
-
غسالة 13 كجم ، قطن + ، أقمشة مختلطة ، رعاية سهلة ، العناية بالحساسية ، تحميل دورة ، غسيل دقيق، بدء التشغيل عن بُعد
-
مدة التأخير
-
نعم
-
إختيار تأجيل التشغيل
-
3-19 ساعة
-
توصيل ذكي
-
نعم (Wi-Fi)
-
عرض مدمج
-
نعم
-
موتور عاكس رقمي
-
™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة %18 للأقمشة)
-
أقصى مدة للدوران (لفة في الدقيقة)
-
1000
-
سعة الغسيل
-
13 كجم
-
نوع العملية
-
اوتوماتيك كليا
-
نوع الغسالة
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
سخان مياه مدمج
-
نعم
-
التردد الكهربائي
-
50/60Hz
-
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
-
770x940x645 mm
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WF1310XMT
غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،