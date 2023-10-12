الغسالة التي تعمل بوظيفة TrueSteam ™: غسالة بخار ذكية مزودة بشبكة Wifi. كشركة رائدة في التكنولوجيا الذكية والتصميم الأنيق ، فإن غسالات LG TrueSteam تعمل بقوة على الأوساخ ولكنها سهلة على الأقمشة الخاصة بك. اعثر على غسالات بخار متقدمة مزودة بأحدث الميزات التي تجعل الغسيل أكثر شمولاً.