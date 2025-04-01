WFN1510BST.A9L

*تمت مقارنة أبعاد الطراز الجديد من LG WXLS-1014 (العرض 650 × الارتفاع 950 × العمق 660) مع الطراز السابق LG WXL10-14 (العرض 650 × الارتفاع 940 × العمق 770).

** تم استخدام الفيديو لأغراض التوضيح فقط. عارضة أزياء من الخارج تظهر في الفيديو. يُرجى الرجوع إلى معرض الصور للاطلاع على الطراز المحلي.